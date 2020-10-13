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Xiaomi Mi 10T – один из флагманских смартфонов конца третьего квартала 2020 года. Он является стандартным изданием одноимённого семейства и немного уступает версии Pro, но стоит при этом с завода на 100 евро (120 долларов) дешевле. Сейчас на AliExpress цена смартфона впервые опустилась до отметки 530 долларов.

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Рекомендованная стоимость Xiaomi Mi 10T составила 499 евро или 590 долларов за модификацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Магазин Xiaomi Mi Store продаёт модель за 550 долларов, а с промокодом VERIMVCHUDO можно сэкономить ещё 20 долларов. На перечёркнутый прежний ценник 687,5 доллара внимания обращать не стоит. Версия с 8 ГБ оперативной памяти всё ещё в продаже отсутствует.

Флагман предлагает практически максимальную производительность за счёт 7-нанометрового процессора Snapdragon 865 с частотой 1,8-2,84 ГГц. Смартфон мог бы оказаться примерно на 10-15% мощнее, получи он однокристальную систему Snapdragon 865+ с частотой 3,1 ГГц. Но в таком случае и цена оказалась бы выше.

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Xiaomi Mi 10T досталась панель IPS LCD с частотой обновления изображения 144 Гц, поддержкой стандарта HDR10+ и яркостью 650 нит максимум. Матрица занимает свыше 85% лицевой части. Дисплей смартфона имеет диагональ 6,67 дюйма, а разрешение соответствует формату Full HD+ при соотношении сторон 20 к 9. Плотность пикселей составила 395 точек/дюйм. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 5. Идентичная защитная панель установлена на тыльной стороне.

Флагман оснащён основной камерой разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп. 13-мегапиксельный блок содержит оптику с углом захвата изображения 123 градуса. 5-Мп матрица применяется для макросъёмки. В стандартной камере установлен датчик типа 1/1,73 дюйма с 0,8-мкм пикселя. Есть фазовый автофокус, снимать видео можно в 8K при 30 FPS, в 4K при 60 FPS и в FHD при 960 FPS, но оптическая стабилизация изображения не предусмотрена. Разрешение камеры для селфи составляет 20 Мп. Она получила поддержку Face Unlock и замедленной съёмки в HD при 120 FPS.

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Xiaomi Mi 10T вместе с версией Pro – единственные флагманы китайской компании, которые могут похвастаться аккумулятором на 5000 мА*ч. Батарея поддерживает 33-ваттную зарядку по технологии USB Power Delivery3.0. Смартфон имеет все необходимые беспроводные интерфейсы, включая Wi-Fi 6 и NFC. Разъёму для наушников места не нашлось. От возможности расширения встроенного хранилища компания отказалась. Не завезли и защиты от воды.

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Смартфон сразу из коробки работает на Android 10 с MIUI 12. Следующую версию операционной системы от Google он получит в 2021 году. Напомним, что после презентации Xiaomi Mi 10T в Европе появилась информация о скором дебюте модели в России вместе с POCO X3 NFC. Последний уже продаётся в русском Tmall на AliExpress с официальной гарантией, а вот о сроках премьеры героя заметки информации нет.