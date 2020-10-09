Скидки 25% в магазине BOBKeys – лицензия для Windows 10 Pro за 1 000 рублей
Магазин ключей для программного обеспечения BOBKeys проводит очередную акцию, в рамках которой у всех желающих есть возможность купить лицензии для операционной системы Windows 10 Professional и офисного ПО компании Microsoft. Это прекрасная возможность перейти на использование лицензионного программного обеспечения. В данном материале мы рассмотрим ассортимент BOBKeys и несколько самых интересных предложений, на которые действует скидка 25% по промокоду OC25.
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Обзор ассортимента BOBKeys
Судя по внешнему виду сайта, интернет-магазин в первую очередь ориентирован на продажу ключей для видеоигр. Возможно, такая ситуация сложилась лишь на момент написания статьи. В данном материале мы будем говорить о ключах для операционной системы и другого программного обеспечения Microsoft, но на главной странице вы не найдёте ключей ни для Office, ни для Windows.
Зато вас ждёт масса предложений на игры. Например, при написании статьи лидерами продаж были ключи на Devil May Cry, Warhammer, Space Hulk, Omega One и Player Unknown Battleground (PUBG). Листая ниже, находим новые продукты, включая уже упомянутые PUBG и Warhammer 40 000: Mechanicus Omnissiah Edition, наряду с eFootball PES 2021, ANNO History Collection и другими.
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На BOBKeys есть возможность оформить предварительный заказа на Cyberpunk 2077, а также приобрести подарочные сертификаты для PlayStation Store и Steam. Кроме того, с главной страницы вы можете быстро перейти в следующие категории:
- Steam
- Origin
- Uplay
- PC
- PlayStation
- Gift Cards
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Многих может порадовать наличие на сайте возможности быстро связаться с представителями ресурса. Для этого в правом нижнем углу есть пиктограмма чата с надписью «We Are Here!». Достаточно просто нажать на пиктограмму и задать вопрос. Поддержка отвечает весьма быстро, но оперативность зависит от времени суток. В любом случае наличие живого чата – это сильная сторона BOBKeys в сравнении с похожими интернет-магазинами, где нужно связываться с поддержкой через электронную почту.
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Парой абзацев выше мы отметили, что на главной странице нет возможности купить ключи для операционной системы и офисного программного обеспечения. Соответствующие категории на сайт тоже по неизвестным причинам не были добавлены. Решить проблему помогает поисковая строка вверху. Просто пишем слово «Windows» и получаем более двух десятков предложений, в том числе на старую Windows 7 и на относительно старую Windows 8.1.
По такому же принципу можно найти лицензии на антивирусы и пакеты офисных программы. Остаётся только надеяться, что в будущем на сайте BOBKeys всё же появятся отдельные категории с ключами для Microsoft Office, Windows и прочего программного обеспечения, которое на данный момент лишено собственных разделов.
Лучшие предложения в магазине BOBKeys
В этом разделе мы поговорим о пятёрке, на наш взгляд, лучших предложений в магазине BOBKeys прямо сейчас. Начнём с операционной системы Windows 10 Professional. OEM-лицензия для одного персонального компьютера стоит 1 363 рубля, но с промокодом OC25 вы сможете сэкономить 25% от этой цены и купить ключ за 1 022 рубля.
Но выгоднее будет заказать лицензию сразу для двух ПК. Не нужно быть гением в математике, чтобы понять, что две OEM-лицензии по отдельности обойдутся суммарно в 2 044 рубля. Однако, приобретая два ключа одним комплектом, вы сможете сэкономить более 300 рублей, используя уже упомянутый промокод.
Пакет офисного ПО Microsoft Office 2019 Professional Plus стоит свыше 4 000 рублей. С промокодом OC25 цена падает более чем на 1 000 рублей. Так, по акции стоимость ключа для одного персонального компьютера составляет примерно 3 040 рублей. Цена двух лицензий сразу – 3 550 рублей.
Кроме того, выгодной является покупка OEM-лицензии Windows 10 Professional в комплекте с ключом на Microsoft Office 2019 Professional Plus для одного ПК. Стоимость с промокодом OC25 будет снижена прочти на 1 500 рублей и составит порядка 4 000 рублей. Если покупать отдельно ключ для Windows и MS Office, отдать даже с учётом промокода придётся чуть больше.
С Windows 10 знакомы практически все, поэтому в особом представлении операционная система, по сути, и не нуждается. Правда, нужно отметить, что установка OEM-ключа означает, что после смены комплектующих лицензия перестанет действовать. Поэтому, если в ваших планах есть апгрейд аппаратного обеспечения ПК, нужно сначала решить этот вопрос, а уже потом переходить к установке OEM-лицензии.
Что касается программного обеспечения Microsoft 2019 Professional Plus, о нём тоже знают все пользователи. Пакет ПО предоставляет доступ к Word, PowerPoint, Excel и другим программам, с которыми все мы познакомились много лет назад.
Регистрация, оплата и доставка
Для покупки ключей нет необходимости создавать учётную запись на сайте BOBKeys. Но если вы хотите иметь свой аккаунт, достаточно просто нажать «Зарегистрироваться» в левом верхнем углу любой страницы. Там же есть кнопка «Войти в систему» для уже зарегистрированных пользователей.
К слову, сайт перевели на несколько языков, включая русский. Выбор валют тоже широкий – есть рубли, евро, американские/канадские/австралийские доллары, британские фунты стерлингов и пр. Для регистрации нужно заполнить форму, где надо указать адрес электронной почты, пароль, имя и фамилию.
Процесс оплаты будем рассматривать на примере комплекта, состоящего из Windows 10 Professional и Microsoft Office 2019 Professional Plus стоимостью около 5 400 рублей. Для оформления заказа нажмите «Купить сейчас». Если у вас нет аккаунта и желания создавать его, можете войти с помощью Google или Facebook.
В корзине следует ввести промокод OC25, который снизит стоимость почти на 1 400 рублей. После этого переходим к оплате. Здесь рекомендуем выбирать PayPal. Если вы будете расплачиваться через Neosurf или Mint, комиссия составит 500-600 рублей.
После оплаты магазин отправит ключ по указанному при регистрации адресу электронной почты. Важно отметить, что, если вы не создавали учётную запись, а вошли через Google или Facebook, следует сначала ввести e-mail в личном кабинете. Ключ обычно отправляют сразу же после оплаты, но опять же, оперативность будет завесить от времени суток.
В статье мы рассмотрели пять самых интересных предложений в интернет-магазине BOBKeys. Ссылки на каждое из них добавлены в таблицу ниже. Для быстрого перехода просто нажмите на название продукта.
|
Продукт
|
Промокод
|
Скидка
|
Цена
|
OC25
|
25%
|
1 022 рубля
|
OC25
|
25%
|
1 705 рублей
|
OC25
|
25%
|
3 040 рублей
|
OC25
|
25%
|
3 550 рублей
|
OC25
|
25%
|
4 034 рубля
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