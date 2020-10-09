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Магазин ключей для программного обеспечения BOBKeys проводит очередную акцию, в рамках которой у всех желающих есть возможность купить лицензии для операционной системы Windows 10 Professional и офисного ПО компании Microsoft. Это прекрасная возможность перейти на использование лицензионного программного обеспечения. В данном материале мы рассмотрим ассортимент BOBKeys и несколько самых интересных предложений, на которые действует скидка 25% по промокоду OC25.

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Обзор ассортимента BOBKeys

Судя по внешнему виду сайта, интернет-магазин в первую очередь ориентирован на продажу ключей для видеоигр. Возможно, такая ситуация сложилась лишь на момент написания статьи. В данном материале мы будем говорить о ключах для операционной системы и другого программного обеспечения Microsoft, но на главной странице вы не найдёте ключей ни для Office, ни для Windows.

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Зато вас ждёт масса предложений на игры. Например, при написании статьи лидерами продаж были ключи на Devil May Cry, Warhammer, Space Hulk, Omega One и Player Unknown Battleground (PUBG). Листая ниже, находим новые продукты, включая уже упомянутые PUBG и Warhammer 40 000: Mechanicus Omnissiah Edition, наряду с eFootball PES 2021, ANNO History Collection и другими.

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На BOBKeys есть возможность оформить предварительный заказа на Cyberpunk 2077, а также приобрести подарочные сертификаты для PlayStation Store и Steam. Кроме того, с главной страницы вы можете быстро перейти в следующие категории:

Steam Origin Uplay PC PlayStation Gift Cards

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Многих может порадовать наличие на сайте возможности быстро связаться с представителями ресурса. Для этого в правом нижнем углу есть пиктограмма чата с надписью «We Are Here!». Достаточно просто нажать на пиктограмму и задать вопрос. Поддержка отвечает весьма быстро, но оперативность зависит от времени суток. В любом случае наличие живого чата – это сильная сторона BOBKeys в сравнении с похожими интернет-магазинами, где нужно связываться с поддержкой через электронную почту.

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Парой абзацев выше мы отметили, что на главной странице нет возможности купить ключи для операционной системы и офисного программного обеспечения. Соответствующие категории на сайт тоже по неизвестным причинам не были добавлены. Решить проблему помогает поисковая строка вверху. Просто пишем слово «Windows» и получаем более двух десятков предложений, в том числе на старую Windows 7 и на относительно старую Windows 8.1.

По такому же принципу можно найти лицензии на антивирусы и пакеты офисных программы. Остаётся только надеяться, что в будущем на сайте BOBKeys всё же появятся отдельные категории с ключами для Microsoft Office, Windows и прочего программного обеспечения, которое на данный момент лишено собственных разделов.

Лучшие предложения в магазине BOBKeys

В этом разделе мы поговорим о пятёрке, на наш взгляд, лучших предложений в магазине BOBKeys прямо сейчас. Начнём с операционной системы Windows 10 Professional. OEM-лицензия для одного персонального компьютера стоит 1 363 рубля, но с промокодом OC25 вы сможете сэкономить 25% от этой цены и купить ключ за 1 022 рубля.

Но выгоднее будет заказать лицензию сразу для двух ПК. Не нужно быть гением в математике, чтобы понять, что две OEM-лицензии по отдельности обойдутся суммарно в 2 044 рубля. Однако, приобретая два ключа одним комплектом, вы сможете сэкономить более 300 рублей, используя уже упомянутый промокод.

Пакет офисного ПО Microsoft Office 2019 Professional Plus стоит свыше 4 000 рублей. С промокодом OC25 цена падает более чем на 1 000 рублей. Так, по акции стоимость ключа для одного персонального компьютера составляет примерно 3 040 рублей. Цена двух лицензий сразу – 3 550 рублей.

Кроме того, выгодной является покупка OEM-лицензии Windows 10 Professional в комплекте с ключом на Microsoft Office 2019 Professional Plus для одного ПК. Стоимость с промокодом OC25 будет снижена прочти на 1 500 рублей и составит порядка 4 000 рублей. Если покупать отдельно ключ для Windows и MS Office, отдать даже с учётом промокода придётся чуть больше.

С Windows 10 знакомы практически все, поэтому в особом представлении операционная система, по сути, и не нуждается. Правда, нужно отметить, что установка OEM-ключа означает, что после смены комплектующих лицензия перестанет действовать. Поэтому, если в ваших планах есть апгрейд аппаратного обеспечения ПК, нужно сначала решить этот вопрос, а уже потом переходить к установке OEM-лицензии.

Что касается программного обеспечения Microsoft 2019 Professional Plus, о нём тоже знают все пользователи. Пакет ПО предоставляет доступ к Word, PowerPoint, Excel и другим программам, с которыми все мы познакомились много лет назад.

Регистрация, оплата и доставка

Для покупки ключей нет необходимости создавать учётную запись на сайте BOBKeys. Но если вы хотите иметь свой аккаунт, достаточно просто нажать «Зарегистрироваться» в левом верхнем углу любой страницы. Там же есть кнопка «Войти в систему» для уже зарегистрированных пользователей.

К слову, сайт перевели на несколько языков, включая русский. Выбор валют тоже широкий – есть рубли, евро, американские/канадские/австралийские доллары, британские фунты стерлингов и пр. Для регистрации нужно заполнить форму, где надо указать адрес электронной почты, пароль, имя и фамилию.

Процесс оплаты будем рассматривать на примере комплекта, состоящего из Windows 10 Professional и Microsoft Office 2019 Professional Plus стоимостью около 5 400 рублей. Для оформления заказа нажмите «Купить сейчас». Если у вас нет аккаунта и желания создавать его, можете войти с помощью Google или Facebook.

В корзине следует ввести промокод OC25, который снизит стоимость почти на 1 400 рублей. После этого переходим к оплате. Здесь рекомендуем выбирать PayPal. Если вы будете расплачиваться через Neosurf или Mint, комиссия составит 500-600 рублей.

После оплаты магазин отправит ключ по указанному при регистрации адресу электронной почты. Важно отметить, что, если вы не создавали учётную запись, а вошли через Google или Facebook, следует сначала ввести e-mail в личном кабинете. Ключ обычно отправляют сразу же после оплаты, но опять же, оперативность будет завесить от времени суток.

В статье мы рассмотрели пять самых интересных предложений в интернет-магазине BOBKeys. Ссылки на каждое из них добавлены в таблицу ниже. Для быстрого перехода просто нажмите на название продукта.