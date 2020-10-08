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Южнокорейская компания Samsung в начале прошлого года решила навести порядок в своём портфолио. Она упразднила не сильно популярные серии Galaxy J и Galaxy C. В то же время производитель расширил линейку Galaxy A и добавил Galaxy M. Последняя изначально должна была стать эксклюзивом индийского рынка, но со временем смартфоны начали продаваться и в Европе. Сегодня, 8 октября 2020 года, состоялась премьера модели Samsung Galaxy F41. Она стала первой представительницей серии Galaxy F.

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Новинка оборудована дисплеем Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+. Сканер отпечатков пальцев, несмотря на использование матрицы на органических светодиодах, остался на тыльной стороне. По словам производителя, панель Infinity-V охватывает 110% цветового пространства NTSC. Максимальная яркость составляет 420 нит, а плотность точек – 403 пикселя на дюйм.

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Материалы корпуса не уточняются, но скорее всего мы имеем дело с так называемым «гластиком», пластиком, который имитирует стекло. Это неудивительно, учитывая то, что Samsung Galaxy Note 20 стоимостью 1000 долларов имеет пластиковый задник. Габариты Samsung Galaxy F41 составили 159,2 x 75,1 x 8,9 мм. Весит модель 191 грамм.

Производитель из Сувона продолжает использовать фирменные процессоры 2019 года. В частности, новинка оборудована 10-нанометровой однокристальной системой Exynos 9611. Чипсет имеет ядра Cortex-A73 с частотой 2,3 ГГц и Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель Mali-G72 MP3.

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Мобильная платформа работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Всего модификаций предусмотрено две. Базовая предполагает накопитель вместимостью 64 ГБ, а топовая предлагает пользователю в два раза больше постоянной памяти. Вне зависимости от конфигурации есть возможность расширить встроенное хранилище картами microSD без необходимости отказываться от второй SIM-карты.

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Samsung Galaxy F41 оснащён основной камерой с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Она не имеет оптической стабилизации и телеобъектива, но зато обзавелась ульраширокоугольным модулем и фазовой автофокусировкой. Угол захвата изображения составляет 123 градуса. Снимать видео можно в 4K при 30 FPS. Разрешение фронтальной камеры составило 32 Мп.

Новинка работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой One UI Core 2.1. Ёмкость аккумулятора составила 6000 мА*ч, а чтобы быстро восполнить заряд батареи, реализована поддержка 15-ваттной подзарядки по проводу. Время автономной работы в режиме просмотра видео составляет 26 часов. Музыку слушать можно без остановки и подзарядки 119 часов, разговаривать – 48 часов, а пользоваться браузером – 21 час. Из интерфейсов отметим выход под наушники, USB-C, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Смартфон был анонсирован в Индии, поэтому не поддерживает Near Field Communication. Когда (если) он доберётся Европы, то чип NFC появится.

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Модель поступит в продажу 16 октября 2020 года в расцветках Fusion Black, Fusion Blue и Fusion Green. Стоимость версии с 64 ГБ встроенной памяти составила 17 000 индийских рупий или 18 000 рублей. Samsung Galaxy F41 с накопителем на 128 ГБ компания оценила в 18 000 рупий или 19 000 рублей. Естественно, если смартфон появится в России, стоить он будет дороже.