Xiaomi Mi 10 подешевел на 500 долларов – Snapdragon 865, 108-Мп камера, NFC, поддержка 8K и 90-Гц дисплей AMOLED по низкой цене
Компания Xiaomi весной этого года представила в Европе флагманский смартфон Xiaomi Mi 10. Спустя примерно полгода с момента старта продаж цена снизилась почти в два раза. Сейчас на AliExpress флагмана можно приобрести со скидкой 500 долларов.
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В начальной модификации модель текущего поколения предлагает 128 ГБ энергонезависимой памяти. Стоимость на старте продаж составила 940 долларов, а на AliExpress купить Xiaomi Mi 10 можно за 530 долларов (410 долларов). Вариант с накопителем удвоенного объёма на китайской торговой площадке обойдётся в 560 долларов при стартовой цене 1060 долларов (-500 долларов).
Стоит отметить, что при такой стоимости смартфон выглядит не менее привлекательным решением, чем недавно анонсированные Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Первая модель обойдётся в 550 долларов в модификации 8/128 ГБ, вторая стоит от 615 долларов за те же объёмы памяти.
Герой заметки в мае был презентован на российском рынке. Рекомендованная цена составила 69 990 рублей (900 долларов). В России он появился в продаже исключительно в конфигурации с 8 ГБ оперативки и постоянным запоминающим устройством ёмкостью 256 ГБ. Сейчас купить модель Mi 10 в «Ситилинк» можно за 59 990 рублей (640 долларов) с официальной гарантией.
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Xiaomi Mi 10 работает под управлением топового чипсета Qualcomm SD865. В AnTuTu смартфон в среднем набирает около 580 000 баллов, а в Geekbench 5.1 – 3300 баллов. Вопросами питания занимается аккумулятор на 4780 мА*ч. До выхода семейства Mi 10T это была рекордная зарядная ёмкость во флагманских моделях китайской компании. Также модель поддерживает 30-Вт проводную/беспроводную подзарядку.
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Флагман десятой серии оборудован дисплеем Super AMOLED. 90-герцовая матрица поддерживает HDR10+ и имеет диагональ 6,67 дюйма. Разрешение составило 1080 точек по нижней стороне. Экран смартфона отличается изогнутыми гранями, а вверху слева находится небольшое отверстие под 20-Мп селфи-камеру. В дисплей интегрирован дактилоскопический сенсор.
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Xiaomi Mi 10 имеет скромную камеру, если сравнивать с большинством конкурентов в этом ценовом сегменте. Правда, есть двукратный зум, который достигается путём кропа с основной 108-мегапиксельной матрицы оптического формата 1/1,33 дюйма. Ультраширокоугольный модуль имеет разрешение 13 Мп. Флагман текущего поколения умеет снимать видео в 8K при 30 к/сек и имеет оптическую стабилизацию. Сзади также разработчики установили пару 2-Мп сенсоров, без которых можно было обойтись.
К сильным сторонам смартфона можно отнести качественный дисплей, быструю зарядку, высокий уровень производительности и качество фотографий со 108-мегапиксельной камеры. Недостатками являются отсутствие телеобъектива и защиты от воды, а также не лучшая работа ультраширокоугольной камеры при нехватке света. Во флагмане нет разъёма для наушников и слота для microSD. Зато модель получила стереодинамики, Bluetooth 5.1 и поддержку стандарта Wi-Fi 6.
Xiaomi Mi 10 поступил на рынок с программной оболочкой MIUI 11 на базе ОС Android 10. Спустя несколько месяцев после анонса смартфон получил MIUI 12. Несколько дней назад китайская компания начала рассылать обновление с операционной системой Android 11. Пока что апдейт доступен исключительно китайским пользователям. Глобальная прошивка ожидается на следующей неделе.
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