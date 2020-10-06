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Samsung Galaxy S20+ сильно подешевел – Exynos 990, NFC, 3K-дисплей с поддержкой 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч со скидкой 20 000 рублей

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Компания Samsung в рамках семейства Galaxy S20 уже представила четыре смартфона. Одним из них является модель Samsung Galaxy S20+, которую анонсировали в конце зимы этого года. Флагман текущего поколения сейчас в России продаётся со скидкой 20 000 рублей и официальной гарантией производителя.

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На старте продаж цена смартфона составила 79 990 рублей. Спустя несколько дней компания из Южной Кореи подняла стоимость на 10 000 рублей. Сейчас в магазине «Ситилинк» купить Samsung Galaxy S20+ можно за 69 990 рублей. Официальная цена флагмана не самая низкая за всё время, но близка к ней. Ранее модель ограниченный период времени предлагалась на 5000 рублей дешевле.

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Все смартфоны имеют свои преимущества и недостатки. Герой заметки тоже не является исключением. Правда, их масштаб зависит от предпочтений конкретного пользователя. Для жителей России главной проблемой во всех флагманах Samsung уже много лет является процессор Exynos. В данном случае мы имеем дело с 7-нанометровой однокристальной системой Exynos 990.

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Чипсет нагревается при больших нагрузках и не радует энергоэффективностью. Мобильная платформа трудится на частоте до 2,73 ГГц и имеет графический ускоритель Mali-G77 MP11. Однокристальная система дополняется 8 ГБ ОЗУ. Объём встроенного хранилища составил 128 ГБ. Модель поддерживает расширение картами microSD, но для этого придётся отказать от одной SIM-карты.

Samsung Galaxy S20+ получил 64-мегапиксельный телеобъектив с поддержкой съёмки видео в формате 8K Ultra HD при 24 к/сек. Разрешение основной и ультраширокоугольной камер составило 12 Мп. Помимо видеороликов в 8K смартфон может записывать видео в 4K UHD при 60 FPS. Тем же самым может похвастаться и фронтальная камера, в основе которой лежит 10-мегапиксельный датчик изображения.

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Смартфон получил панель 3K диагональю 6,7 дюйма с поддержкой HDR10+. Плотность точек составила 525 пикселей на дюйм. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц при разрешении FHD+ и 60 Гц при Quad HD+. Под экраном расположен не самый быстрый по сравнению с конкурентами ультразвуковой дактилоскопический сенсор.

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Ёмкость комплектной батареи в Samsung Galaxy S20+ составляет 4500 мА*ч. Смартфон получил поддержку зарядки по проводу мощностью 25 Вт и беспроводным путём мощностью 15 Вт. Также заявлена 4,5-ваттная реверсивная беспроводная зарядка. Корпус сделан из стекла и металла. Тыльная и лицевая панели оформлены Gorilla Glass предпоследней серии. Соответствие степени IP68 тоже имеется.

Модель поступила на рынок с Android 10 сразу из коробки. ОС дополнена проприетарным графическим интерфейсом One UI 2.1. Летом смартфон получил One UI 2.5, а уже на этой неделе южнокорейская компания начала рассылать обновление, которое приносит на всё семейство Galaxy S20+, кроме версии Fan Edition, прошивку One UI 3.0 с одиннадцатой ревизией ОС от Google.

Samsung Galaxy S20+ можно подключать к мониторами проводным и беспроводным путями в режимах Samsung DeX и Wireless DeX соответственно. Под капотом флагмана есть NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Разъём для наушников во флагмане не предусмотрен.

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