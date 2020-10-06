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Китайская компания Xiaomi добавила в свой ассортимент ещё один доступный смартфон. Новинка называется POCO C3. Она получила железо бюджетного уровня и представляет соответствующую ценовую категорию. Продажи начнутся уже на следующей неделе.

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POCO C3 оснащён 6,53-дюймовым дисплеем HD+ с соотношением сторон 20 к 9. Максимальная яркость составляет 400 нит, а плотность точек – 269 пикселей на дюйм. Экран построен на базе жидкокристаллической панели и занимает чуть более 80% лицевой стороны.

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Корпус смартфона сделан из пластика. Габариты составили 164,9 x 77 x 9 мм, а вес – 196 граммов. Никакой защиты от воды не предусмотрено. Из интерфейсов отметим Bluetooth 5.0, Wi-Fi без поддержки частотного диапазона 5 ГГц, разъём для подключения проводных наушников и порт micro-USB. Сканер отпечатков пальцев установлен на тыльной панели вместе с квадратной площадкой основной камеры.

Сердцем Xiaomi POCO C3 выступила однокристальная система Helio G35, выполненная по 12-нанометровой технологии. Чипсет работает в паре с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. Интегрированный флеш-накопитель имеет объём 32 ГБ или 64 ГБ соответственно и поддерживает расширение картами microSD, под которые предусмотрен отдельный слот. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Быстрая зарядка отсутствует.

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Разрешение основной камеры составляет 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Она получила фазовый автофокус и осталась без оптической стабилизации изображения. Фронталка построена на базе 5-мегапиксельного датчика изображения. Обе камеры поддерживают съёмку видео в формате Full HD с частотой кадров 30 FPS.

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Xiaomi POCO C3 появится в продаже 16 октября 2020 года в расцветках Arctic Blue, Matte Black и Lime Green. Программной платформой выступит операционная система Android 10 с фирменным графическим интерфейсом MIUI 12. Стоимость модификации с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем 32 ГБ составила 100 долларов. Версию с 4 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 64 ГБ китайская компания оценила в 120 долларов.