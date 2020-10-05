Камеру Samsung Galaxy Note 20 Ultra стоимостью от 100 000 рублей оценили на уровне Xiaomi Mi Note 10 Pro в DxOMark
Компания Samsung около двух месяцев назад анонсировала флагманский смартфон Galaxy Note 20 Ultra. Модель оценили в России в 99 990 рублей и 119 990 рублей в зависимости от модификации памяти. Сегодня, 5 октября, на сайте DxOMark появился отчёт о тестировании основной камеры смартфона.
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Флагман нового поколения южнокорейской компании расположился на десятой строчке, набрав 121 балл, хотя столько же очков французские специалисты присудили Xiaomi Mi CC9 Pro Premium (он же Xiaomi Mi Note 10 Pro) и Huawei Mate 30 Pro. Samsung Galaxy Note 20 Ultra оказался ниже февральского флагмана Galaxy S20 Ultra, который располагается двумя строчками выше со 122 баллами в активе. Между двумя смартфонами компании Samsung затесался Honor View 30 Pro.
Герой заметки также уступил Huawei Mate 30 Pro 5G (123 балла), Xiaomi Mi 10 Pro (124 балла), OPPO Find X2 Pro (124 балла), Honor 30 Pro+ (125 баллов), vivo X50 Pro (127 баллов), Huawei P40 Pro (128 баллов) и Xiaomi Mi 10 Ultra (130 баллов). Отметим, что Huawei P40 Pro+ до сих пор не протестировали в DxOMark.
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Samsung Galaxy Note 20 Ultra получил 101 пункт за съёмку видео. Фотовозможности оценили в 130 пунктов. Специалисты DxOMark отмечают высокое качество фотографий и утверждают, что большинство пользователей будет довольно тем, что предлагает им камера флагмана. Главный же недостаток смартфона – низкое качестве оптического приближения.
Напомним, что модель оборудована тройной основной камерой. Разрешение перископного телеобъектива с 5-кратным оптическим увеличением составляет 12 Мп В его основе лежит сенсор с 1-мкм пикселями, дополненный оптикой с апертурой f/3. 12-мегапиксельный датчик изображения используется и в ультраширокоугольном модуле. Эквивалентное фокусное расстояние составило 13 мм, а светосила оптики – f/2,2.
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В основной камере Samsung Galaxy Note 20 Ultra установлен 108-мегапиксельный датчик изображения оптического формата 1/1,33 дюйма. ЭФР – 26 мм. Сенсор дополнен объективом с диафрагмой f/1,8. Смартфон получил поддержку автофокусировки PDAF и оптической стабилизации изображения. Снимать видео можно в форматах 8K Ultra HD и 4K Ultra HD с максимальной кадровой частотой 24 FPS и 60 FPS соответственно. В DxOMark тестировали видеовозможности камеры при разрешении 2160p с частотой 30 FPS.
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Напомним, что европейская версия модели Galaxy Note 20 Ultra оснащена мобильным процессором Exynos 990. Это также влияет на качество съёмки.
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