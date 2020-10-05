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Apple iPhone SE (2020) подешевел в российской рознице – A13 Bionic, NFC, компактный 4,7” дисплей и 12-Мп камера с поддержкой 4K по низкой цене

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Американская компания Apple до сих пор в 2020 году представила только один смартфон. Он был анонсирован весной и называется iPhone SE (2020). Модель стала преемницей оригинального iPhone SE и является симбиозом нескольких устройств самой Apple. Сейчас в российской рознице упала цена смартфона.

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iPhone SE (2020) доступен в трёх модификациях, каждая из которых предлагает пользователям 3 ГБ оперативной памяти. В начальной конфигурации смартфон комплектуется 64 ГБ хранилища. Рекомендованная цена весной составила 39 990 рублей. Спустя полгода в магазине «Ситилинк» телефон стоит практически столько же, хотя летом стоимость падала до 35 990 рублей.

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В продвинутой модификации смартфон оснащён 128 ГБ постоянной памяти. Стартовая цена составила 44 990 рублей. В «Ситилинк» приобрести модель сейчас можно 41 990 рублей. Это тоже не минимальная официальная стоимость за всё время. Ранее она уже опускалась до 39 990 рублей.

А вот топовая конфигурация подешевела рекордно. В «Ситилинк» купить iPhone SE (2020) с 256 ГБ встроенной памяти можно за 47 990 рублей. До этого минимальной цена была летом – 48 990 рублей. На старте продаж приобрести смартфон можно было за 53 990 рублей.

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Внешне iPhone SE нового поколения является копией iPhone 8. Недавно мы писали о самых компактных смартфонах 2020 года выпуска, и герой заметки попал в топ-5. Он оборудован 4,7-дюймовым дисплеем Retina с разрешением 750 точек по узкой стороне и соотношением сторон 16 к 9. В нижней части лицевой стороны установлена кнопка Home, совмещённая со сенсором Touch ID для сканирования отпечатка пальца.

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Разрешение основной камеры составляет 12 Мп. В её состав входит объектив с апертурой f/1,8. Камера получила поддержку оптической стабилизации изображения и автофокусировку PDAF. Снимать видео можно в 4K UHD при 24-60 FPS и в Full HD при 30-240 FPS. Для селфи предусмотрена 7-мегапиксельная фронталка с поддержкой 1080p с частотой кадров 30 FPS.

В основе iPhone SE (2020) лежит 7-нанометровая однокристальная система Apple A13 Bionic с частотой 2,65 ГГц при максимальной нагрузке. Графическая подсистема представлена ускорителем Apple GPU с четырьмя ядрами. Программной основой выступает фирменное программное обеспечение iOS 13. За питание отвечает аккумулятор, зарядная ёмкость которого составляет 1821 мА*ч (6,96 Вт*ч). АКБ поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт и беспроводную по стандарту Qi.

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Смартфон оснащён стереофоническими динамиками, проприетарным разъёмом Lightning, чипом NFC, а также адаптерами Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц. Корпус iPhone SE (2020) защищён от воды и пыли по стандарту IP67. Каркас изготовлен из алюминия, а спереди и сзади установлено стекло. Габаритные размеры составляют 138,4 x 67,3 x 7,3 мм. Разъёма для наушников и слота для карты microSD в смартфоне нет.

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