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Сегодня мы писали о смартфоне Huawei P40, проводя параллель с моделью прошлого поколения. В свою очередь Huawei P30 тоже сильно подешевел, если сравнивать со стартом продаж. Сейчас купить флагман 2019 года можно почти в два раза дешевле, чем в апреле прошлого года.

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Смартфон оснащён матрицей на органических светодиодах с разрешением Ful HD+. Размер экрана составляет 6,1 дюйма по диагонали. Под дисплеем расположен сканер отпечатков пальцев. Плотность точек – 420 пикселей/дюйм. Также отметим поддержку расширенного динамического диапазона и каплевидный вырез под 32-мегапиксельную фронтальную камеру, которая также используется для распознавания лица пользователя.

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Габариты смартфона составляют 149,1 x 71,4 x 7,6 мм. Весит модель 165 граммов. Корпус флагмана изготовлен из стекла и алюминия. Защита по стандарту IP68 не предусмотрена, зато заявлена защита IP53, т.е. попадание под дождь устройство переживёт.

На тыльной стороне Huawei P30 расположена тройная основная камера с оптической стабилизацией и 3-кратным зумом без потери качества. В отличие от модели нового поколения смартфон не может снимать видео в 4K UHD при 60 к/сек. Частота кадров ограничена 30 FPS. Стандартная камера имеет разрешение 40 Мп. В ней установлен сенсор Sony IMX600 с 40-мегапиксельным разрешением. Ультраширокоугольный модуль построен на базе 16-мегапиксельного сенсора, а в телеобъективе установлена матрица на 8 Мп.

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Сердцем смартфона выступает однокристальная система Kirin 980. Она выполнена по 7-нанометровой технологии, объединяет ядра с частотой до 2,6 ГГц и графику Mali-G76 MP10. Поддержка мобильных сетей пятого поколения не предусмотрена. Мобильный процессор дополнен 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ данных без возможности расширения картами microSD. В AnTuTu v7 результат флагмана составляет приблизительно 315 000 баллов.

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Подсистема питания представлена несъёмным аккумулятором с 22,5-ваттной зарядкой по проводу. Зарядная ёмкость батареи составляет 3650 мА*ч. Из интерфейсов отметим разъём для наушников, Bluetooth 5.0, Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц, USB Type-C 3.1 и NFC.

Программной основой служит операционная система Android 10. «Зелёный робот» дополнен фирменной прошивкой EMUI 10.1. В Китае скоро компания начнёт тестировать оболочку EMUI 11. При этом в продаже смартфон появился с Android 9.0 Pie и EMUI 9. Модель P30 вместе с версией Pro стали последними флагманами китайской компании с предустановленными сервисами Google. Спустя полтора месяца после премьеры моделей были введены американские санкции, и Huawei начала выпускать смартфоны с фирменным программным обеспечением Huawei Mobile Services.

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Герой заметки поступил в продажу в апреле прошлого года. В России рекомендованная цена составила 49 990 рублей (635 долларов). На AliExpress сейчас Huawei P30 купить можно за 340 долларов (28 000 рублей). Для этого нужно использовать промокод HWS2000 и купон продавца. В магазине «Ситилинк» цена смартфона составляет 34 990 рублей (445 долларов). Владельцы клубных карт смогут приобрести модель за 32 990 рублей (420 долларов).