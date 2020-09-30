Huawei P40 сильно подешевел – топовая 50-Мп камера, мощный процессор, NFC и аккумулятор на 3800 мА*ч по низкой цене
Huawei P40 – смартфон 2020 года, который пришёл на смену модели Huawei P30, являющейся одним из лучших предложений в сегменте 25 000-30 000 рублей. Флагман нового поколения много чего позаимствовал у предшественника, но при этом имеет несколько важных преимуществ.
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Купить Huawei P40 сейчас в России можно на 10 000 рублей (125 долларов) дешевле, чем в апреле, когда модель поступила в продажу. Рекомендованная цена составила 49 990 рублей (635 долларов). Сейчас в магазине «Ситилинк» смартфон обойдётся в 39 990 рублей (510 долларов). На AliExpress стоимость упала ещё сильнее. До 2 октября 2020 года флагман можно приобрести за 36 990 рублей (470 долларов).
Стоит отметить, что в России смартфон стоит намного дешевле, чем в Европе. Например, немецкий MediaMarkt просит за модель 499 евро (585 долларов), тогда как рекомендованная стоимость на старте продаж составила 799 евро (935 долларов).
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Huawei P40 позаимствовал несколько важных особенностей у Huawei P30. В частности, со смартфона 2019 года во флагман нового поколения перекочевали NFC, USB-C, 32-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой HDR и технологии распознавания лиц. Также остался накопитель вместимостью 128 ГБ, в то время как объём оперативной памяти увеличился с 6 ГБ до 8 ГБ. Вычислительным центром выступает 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 990 5G с частотой до 2,86 ГГц, двойным ИИ-ускорителем и графическим контроллером Mali-G76 MP16.
Ключевые параметры дисплея тоже не изменились. Он имеет размер 6,1 дюйма по диагонали, разрешение Full HD+, встроенный сканер отпечатков пальцев, поддерживает HDR10, а в основе лежит матрица на органических светодиодах. Главным отличием является то, что место каплевидного выреза заняло овальное отверстие, в котором вместе с фронтальной камерой установлен сенсор ToF 3D. Увы, за трёхмерное сканирования лица он не отвечает.
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Основная камера в Huawei P40 по сравнению с предшественником изменилась лишь на треть. Смартфон сохранил сенсор на 16 Мп с ультраширокоугольной оптикой и 8-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным зумом и оптической стабилизацией изображения. А вот в главном модуле вместо датчика Sony IMX600 на 40 Мп используется более продвинутая матрица Sony IMX700 с 50-мегапиксельным разрешением. Сенсор с раскладкой пикселей RYYB используется и во флагмане Huawei P40 Pro+ стоимостью 100 000 рублей.
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Основная и фронтальная камеры умеют снимать видео в 4K UHD с частотой 60 к/сек, чем не может похвастаться модель 2019 года. Ёмкость комплектной батареи увеличилась с 3650 мА*ч до 3800 мА*ч. Быстрая зарядка осталась 22,5-ваттной. Подзарядки беспроводным путём не появилось. Также отметим защиту от воды по стандарту IP53, Bluetooth 5.1, Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц и операционную систему Android 10 с прошивкой EMUI 10.1.
Без недостатков по сравнению с Huawei P30 тоже не обошлось. Huawei P40 не получил разъёма для наушников и сервисов Google. В связи с американскими санкциями китайская компания вынуждена была заменить Google Mobile Services на Huawei Mobile Services. В завершение добавим, что модель нового поколения оказалась немного толще и тяжелее своего предшественника. Габаритные размеры составили 148,9 x 71,1 x 8,5 мм против 149,1 x 71,4 x 7,6 мм, а масса – 175 граммов против 165 граммов.
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