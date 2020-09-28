Xiaomi представила 82” 8K-телевизор по цене 7300 долларов
Китайская компания Xiaomi анонсировала свой первый телевизор формата 8K Ultra HD с разрешением 7680 x 4320 точек. Новинка называется Xiaomi Mi TV Master 82 Ultra. Вместе с ней производитель представил более скромную 82-дюймовую модель без приставки Ultra. Она получила 4K-экран и стоит в несколько раз дешевле.
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Флагман оборудован 82-дюймовой матрицей Mini Led с частотой кадров 60 Гц. Максимальная яркость – 2000 нит. Коэффициент контрастности – 400 000:1. Охват цветовой гаммы DCI/P3 составляет 98%. На бору установлена 4-ядерная однокристальная система, вероятно, производства компании MediaTek. Детальные параметры процессора не указаны. По словам производителя, чип может масштабировать видео до 8K Ultra HD.
Акустическая подсистема представлена октетом динамиков с поддержкой Dolby Atmos. Компания отмечает, что в плане эффективности она находится на одном уровне с двумя саундбарами. Для хранения приложений пользователи получают 256 ГБ постоянной памяти. Оперативки предусмотрено 4 ГБ.
Телевизор поддерживает работу в сетях пятого поколения, для чего на борту предусмотрена соответствующая модемная плата. Также имеются разъёмы USB 3.0, Ethernet и HDMI 2.1. Производитель заявляет, что новинка совместима со всеми консолями нового поколения.
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В 4K-телевизоре используется панель с частотой обновления 120 Гц и 93-процентным охватом цветового диапазона DCI/P3. Поддержка мобильных сетей пятого поколения не предусмотрена. Модель поддерживает HDR и Dolby Atmos.
Обе новинки поступят в продажу с предустановленной операционной системой MIUI for TV 3.0 и смогут похвастаться поддержкой проприетарного голосового помощника Xiao AI 3.0. Телевизор Xiaomi Mi TV Master 82 компания начнёт продавать уже сегодня, 28 сентября, по цене 1460 долларов. 8K-модель поступит на рынок через месяц. Стоимость составит примерно 7300 долларов.
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