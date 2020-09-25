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Realme X50 Pro рекордно подешевел – Snapdragon 865, 90-Гц дисплей, 64-Мп камера и NFC со скидкой почти 400 долларов

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Компания Realme в этом году не сильно активно проявляет себя на рынке флагманских смартфонов. С процессором Snapdragon 865 под капотом в её ассортименте есть только две модели. Одна из них называется Realme X50 Pro. Премьера флагмана состоялась зимой, а спустя почти полгода с момента начала продаж его цена упала почти на 400 долларов.

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Смартфон предлагается в трёх модификациях памяти. Вариант с 8 ГБ оперативки и хранилищем объёмом 128 ГБ китайская компания оценила в 700 долларов. Сейчас с промокодом TREND1500 флагман обойдётся в более скромные 455 долларов.

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На старте продаж за версию с 8 ГБ ОЗУ при 256 ГБ энергонезависимой памяти отдать приходилось 780 долларов. На данный момент цена смартфона по акции составляет 475 долларов с промокодом 3000TREND. В топовой модификации Realme X50 Pro комплектуется 12 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 256 ГБ. Стартовая цена – 875 долларов. Стоимость по акции с промокодом 3000TREND – 485 долларов. Напомним, что акция завершится завтра, 26 сентября, в 9:59 МСК.

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7-нанометровая платформа Snapdragon 865, которая лежит в основе смартфона, работает на частоте от 1,8 ГГц до 2,84 ГГц. Графическая подсистема представлена видеочипом Adreno 650. В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает почти 600 000 баллов. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 4200 мА*ч, а мощность проводной зарядки – 65 Вт. Чтобы с нуля зарядить девайс полностью, требуется чуть более 30 минут.

Realme X50 Pro получил сразу шесть камер, четыре из которых установлены на тыльной стороне. Разрешение главного модуля составляет 64 Мп, а ультраширокоугольного – 8 Мп. Также не обошлось без вспомогательной матрицы на 2 Мп для размытия фона. 12-мегапиксельный телеобъектив обеспечивает 2-кратное приближение без потери качества. Оптической стабилизацией модель не обзавелась, а снимать видео можно в 4K Ultra HD при 30 FPS и 60 FPS.

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Спереди установлена панель Super AMOLED с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Диагональ дисплея составляет 6,44 дюйма. Разрешение – 1080p+, а плотность точек – 410 пикселей на дюйм. Экран поддерживает HDR10+ и частоту обновления 90 Гц. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Gorilla Glass 5. В левом верхнем углу лицевой части находится больше отверстие с двумя фронтальными сенсорами. Разрешение главного модуля составляет 32 Мп, а ультраширокоугольного – 8 Мп. В отличие от основной камеры фронталка не поддерживает 4K UHD и не имеет фазовой автофокусировки.

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Realme X50 Pro заключён в корпус из стекла и металла без защиты от воды и пыли. Слот под карту microSD отсутствует наряду с разъёмом для проводных наушников. Зато февральская новинка может похвастаться поддержкой Near Field Communication и стереофоническими динамиками. Программной платформой выступает операционная система Android 10. Она дополняется фирменной прошивкой Realme UI 1.0. Из прочего отметим Bluetooth 5.1, USB-C и поддержку стандарта Wi-Fi 6.

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