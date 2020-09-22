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В этом году компания Realme решила представить флагманский смартфон не на Snapdragon 865. Она анонсировала модель Realme X3 SuperZomm, которая обзавелась 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 855+, выпущенной в середине 2019 года. Главными особенностями стали камеры, а оценили смартфон в 520 долларов в начальной модификации.

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На AliExpress флагман можно купить со скидкой 140 долларов. До 26 сентября на китайской торговой площадке проходит акция, в рамках которой цена снижена до 400 долларов. Ещё 20 долларов позволяет сэкономить промокод TREND1500. В базовой конфигурации смартфон комплектуется 8 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 ГБ.

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В России модель продаётся официально. Версия 8/128 ГБ в магазине «Ситилинк» обойдётся в 34 990 рублей (460 долларов). Вариант с накопителем вместимостью 256 ГБ при 12 ГБ оперативной памяти стоит 39 990 рублей (525 долларов). При этом цена на старте продаж была на 5000 рублей (65 долларов) выше. Заметим, что в «Ситилинк» смартфон называется Realme X3. Но это ошибка.

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Напомним, что модель оборудована 6,6-дюймовой 120-герцовой панелью IPS LCD формата Full HD+. В овальном отверстии установлена фронтальная камера с разрешением 32 Мп + 8 Мп. Сенсор на 8 Мп соединён с ультраширокоугольным объективом.

Чипсет Snapdragon 855+ работает на частоте до 2,96 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 640 МГц. 7-нанометровая однокристальная система оказалась примерно на 10-15% производительнее по сравнению со Snapdragon 855.

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В основной камере смартфона установлено сразу четыре модуля: главный на 64 Мп, ультраширокоугольный на 8 Мп с углом захвата 119 градусов, 8-Мп телеобъектив с 5-кратным зумом и 2-Мп макромодуль. Также отметим возможность снимать видео в 4K Ultra HD при 60 FPS и оптическую стабилизацию изображения.

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Биометрический сенсор в Realme X3 SuperZoom расположился на правом торце и совмещён с кнопкой питания. Зарядная ёмкость комплектной батареи составляет 4200 мА*ч. Аккумулятор поддерживает 30-ваттную зарядку проводным путём. Время автономной работы в режиме просмотра видео – почти 16 часов, а на полную зарядку требуется менее часа. На борту также нашлось место для GPS, USB-C, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Разъёмом для наушников смартфон похвастаться не может. Защиты от воды, слота под карту microSD и выхода под наушники не предусмотрено.

Программной платформой Realme X3 SuperZoom выступает операционная система Android 10. «Зелёный робот» дополнен проприетарной прошивкой Realme UI. Из остального отметим поддержку Near Field Communication, пластиковый каркас со стеклом спереди и сзади. Массу 202 грамма и габаритные размеры 163,8 x 75,8 x 8,9 мм.