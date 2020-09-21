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В 2019 году китайская компания Huawei представила свои флагманские смартфоны серии P30. Они стали последними решениями топового класса в ассортименте производителя из Шэньчжэня с предустановленными сервисами Google. Главный флагман компании 2019 года – Huawei P30 Pro. Он же по совместительству является и лучшим камерофоном по версии французских специалистов DxOMark. Оценили модель в 899 евро или 1060 долларов. Сейчас смартфон можно купить почти в два раза дешевле.

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Флагман на AliExpress можно купить со скидкой 480 долларов по сравнению со стартом продаж. С 21 по 26 сентября он стоит 620 долларов, а ещё порядка 40 долларов позволяет сэкономить промокод TREND3000. Таким образом, цена будет снижена до 580 долларов. За эти деньги вы получаете версию с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем вместимостью 256 ГБ. Вариант со 128 ГБ ПЗУ обойдётся на 30 долларов дешевле. В России официально продаётся только модификация 8/256 ГБ. Рекомендованная цена на старте продаж в апреле прошлого года составила 69 990 рублей (915 долларов). Сейчас смартфон можно купить в магазине «Ситилинк» за 49 990 рублей (555 долларов).

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Huawei P30 Pro до сих пор остаётся актуальным с точки зрения возможностей основной камеры. Она имеет разрешение 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп. Сенсор на 8 Мп лежит в основе телеобъектива перископной конструкции с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения. Стандартный блок с 40-Мп матрицей Sony IMX600 может похвастаться оптической стабилизацией тоже. 20-мегапиксельный датчик изображения соединён с ультраширокоугольным объективом.

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Снимать видео флагман может в 4K UHD при 30 к/сек. Отсутствие поддержки частоты съёмки 60 FPS при 2160p – единственный существенный недостаток модели перед флагманами 2020 года. Да, поддержка 8K Ultra HD тоже не заявлена, но в настоящее время она является больше маркетинговым ходом, нежели чем-то действительно важным для пользователей. Разрешение камеры для селфи составляет 32 Мп.

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Мы сегодня писали о смартфоне Xiaomi Mi Note 10 Lite. Он оборудован AMOLED панелью с частотой обновления 90 Гц, интегрированным сканером отпечатков пальцев, изогнутыми гранями, каплевидным вырезом и диагональю 6,47 дюйма. Дисплеем с идентичными параметрами используется и в Huawei P30 Pro. Корпус флагмана обладает защитой от воды по стандарту IP68. При этом в смартфоне нет ни разъёма для наушников, ни речевого динамика.

Сердцем героя заметки выступает однокристальная система Kirin 980. Мобильные сети пятого поколения она не поддерживает. Процессор получил восемь ядер с частотой до 2,6 ГГц и графический контроллер Mali-G76 MP10. Изделие изготовлено по нормам 7-нанометровой технологии. Ёмкость встроенной батареи составляет 4200 мА*ч. АКБ может похвастаться 15-ваттной зарядкой беспроводным путём и 40-ваттной проводной подзарядкой через USB-C. Из интерфейсов отметим NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0.

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Huawei P30 Pro уже получил в Китае программное обеспечение EMUI 11. До выхода российской версии оболочки ждать придётся ещё долго. Сейчас модель работает под управлением операционной системы Android 10 с проприетарной надстройкой EMUI 10.1, а в продажу поступила с Android 9.0 Pie и EMUI 9.0.