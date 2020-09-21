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Компания Xiaomi первой явила миру смартфон со 108-мегапиксельной основной камерой. Он называется Mi CC9 Pro. В Европе модель появилась в конце осени прошлого года как Mi Note 10, а минувшей весной производитель анонсировал Lite-версию. Упрощённый вариант получил урезанные по параметрам и возможностям камеры, но остальные характеристики совпадают со старшим братом.

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Сегодня на AliExpress стартовала новая акция, в рамках которой Xiaomi Mi Note 10 Lite можно купить со скидкой до 215 долларов. На международный рынок смартфон вышел в трёх модификациях памяти. Топовый вариант сейчас стоит 315 долларов вместо стартовых 530 долларов (449 евро). За эти деньги вы получаете 8 ГБ встроенной памяти и накопитель вместимостью 128 ГБ.

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В начальной конфигурации модель несёт на борту в два раза меньше постоянной памяти при 6 ГБ ОЗУ. Цена составляет 270 долларов по акции. На старте продаж весной за смартфон весной просили 410 долларов (349 евро). Наконец, продвинутый вариант оснащается 6 ГБ ОЗУ и встроенным хранилищем вместимостью 128 ГБ. Стоимость сейчас – 305 долларов. Стоимость полгода назад – 470 долларов (399 евро). Чтобы получить скидку порядка 21 доллара на AliExpress, нужно ввести промокод TREND1500.

Заметим, что в России смартфон доступен исключительно в «средней» комплектации. В магазине «Ситилинк» купить Xiaomi Mi Note 10 Lite можно за 29 990 рублей (395 долларов) в чёрном цвете и за 27 710 рублей (365 долларов) в пурпурной цветовой вариации. При этом стоимость модели на старте продаж составила 32 990 рублей (430 долларов).

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Напомним, что смартфон получил основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп с поддержкой записи видео в 4K при 30 к/сек. Телеобъектив отсутствует наряду с оптической стабилизацией изображения. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Она может похвастаться возможностью распознавать лицо пользователя для разблокировки устройства.

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Xiaomi Mi Note 10 Lite оборудован 8-нм платформой Snapdragon 730G с контроллером Adreno 618 процессорными ядрами с частотой до 2,2 ГГц. Зарядная ёмкость встроенного аккумулятора составляет 5260 мА*ч. Батарея обзавелась поддержкой быстрой зарядки через USB-C. Мощность составляет 30 Вт.

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На лицевой стороне установлен дисплей AMOLED с изогнутыми боковыми гранями. Он имеет размер 6,47 дюйма по диагонали и каплевидный вырез. Под экраном разместился сканер отпечатков пальцев. Разрешение матрицы составляет 1080 х 2340 пикселей. Производителем заявлена поддержка расширенного динамического диапазона. Корпус сделан из стекла Gorilla Glass пятого поколения и алюминиевой рамки по периметру. Защита от воды не предусмотрена.

На борту Xiaomi Mi Note 10 Lite есть Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, выход для проводных наушников, поддержка Near Field Communication, а слот для карты microSD отсутствует. Смартфон уже получил программное обеспечение MIUI 12 с операционной системой Android 10. При этом в продаже модель появилась с фирменной прошивкой MIUI 11. Одиннадцатая ревизия «зелёного робота» будет добавлена с OTA-обновлением в конце первого квартала 2020 года.