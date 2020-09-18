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Компания Samsung уже на следующей неделе анонсирует четвёртый и последний смартфон семейства Galaxy S20. Очередной моделью станет версия Fan Edition, которая, возможно, в Европе будет продаваться как Samsung Galaxy S20 Lite. Но хоть точное коммерческое название пока неизвестно, уже появились технические характеристики грядущей новинки. Причём в виде скриншотов из страницы официального сайта.

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Samsung Galaxy S20 Fan Edition станет преемником модели Galaxy S10 Lite, которую представили в начале этого года на выставке Consumer Electronics Showcase 2020 в США. Многих порадует то, что смартфон будет оборудован мобильным процессором Snapdragon 865, а не Exynos 990. 7-нанометровая однокристальная система имеет пиковую частоту 2,84 ГГц, графический блок Adreno 650 и модем Snapdragon X55 для работы в мобильных сетях пятого поколения.

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Смартфон будет оснащён 6,5-дюймовой панелью Super AMOLED с маркетинговым названием Infinity-O. Диагональ составит 6,5 дюйма, а частота обновления – 120 Гц. Экран будет иметь разрешение Full HD+, встроенный биометрический сенсор и небольшое отверстие под селфи-камеру. Корпус обзаведётся защитой от воды по стандарту IP68.



Зарядная ёмкость аккумуляторной батареи составит 4500 мА*ч. АКБ получит поддержку 25-ваттной зарядки по проводу. При этом в коробке вместе со смартфоном будет лежать 15-ваттный адаптер питания. Беспроводной зарядкой Samsung Galaxy S20 Fan Edition похвастаться тоже сможет.

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Разрешение основной камеры составит 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп. На скриншотах указано, что смартфон будет оборудован флагманской тройной камерой уровня Galaxy S20. Вероятно, речь идёт о стандартном и ультраширокоугольном модулях, т.к. разрешение телеобъектива в февральском флагмане оказалось в восемь раз выше – 64 Мп. И это является рекордом рынка, если говорить исключительно о зум-объективах. Завершая тему камер грядущей новинки, отметим 3-кратное оптическое увеличение без потери качества, 32-мегапиксельную фронталку с поддержкой технологии распознавания лиц и отсутствие поддержки 8K Ultra HD, судя по разрешению датчиков изображения.

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Стоимость Samsung Galaxy S20 Fan Edition в Европе составит 699 евро. За эти деньги модель предложит 8 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ. В продаже смартфон появится с предустановленной операционной системой Android 10 и оболочкой One UI 2.0, что странно. Также отметим поддержку Quick Share, Wireless PowerShare и DeX Wireless. Презентация флагмана ожидается 23 сентября 2020 года.

О российских ценах пока что информации нет. Напомним, что Samsung S10 Lite в Европе был оценён в 649 евро, а в России стоимость составила 49 990 рублей или 560 евро. Если оглядываться на опыт модели прошлого поколения, можно предположить, что грядущая новинка будет стоить около 55 000 рублей. Также стоит напомнить, что семейство Galaxy S20 появилось в продаже по цене от 79 990 рублей за стандартное издание до 129 990 рублей за версию Ultra с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.