Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Начиная с конца августа этого года мы уже три новости написали о смартфоне Xiaomi Mi 10T Pro, две из которых появились на прошлой неделе. Сначала флагман появился на реальных фотографиях, затем грядущую новинку показали на качественных изображениях, после чего Amazon Spain опубликовал стоимость наряду с ценой Xiaomi Mi 10T. Сегодня на просторах всемирной паутины появились расширенные технические характеристики обеих моделей.

реклама

Как уже отмечалось в предыдущей заметке, Xiaomi Mi 10T вместе с версией Pro будут оборудованы чипсетом Snapdragon 865 от Qualcomm. 7-нанометровая однокристальная система имеет GPU Adreno 650 и 8-ядерный CPU с пиковой частотой 2,84 ГГц.

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Обе модели будут оснащены 6,67-дюймовой панелью LCD IPS формата Full HD+. Слухи о матрице на органических светодиодах не подтвердились. Частота обновления изображения составит 144 Гц. Дактилоскопический сенсор расположился на правом торце.

Разрешение основной камеры в Xiaomi Mi 10T Pro составит 108 Мп + 20 Мп + 12 Мп. 20-мегапиксельный датчик изображения будет соединён с ультраширокоугольным объективом. Какой зум сможет обеспечить 12-мегапиксельный телефотомодуль, пока что не уточняется. Однако, из изображений понятно, что в смартфоне не будет перископного телеобъектива, т.е. кратность оптического увеличения составит не более 3x.

реклама

В Xiaomi Mi 10T вместо 10-мегапиксельного главного модуля будет использоваться стандартная камера на 64 Мп. Разрешение фронталки в каждом смартфоне составит 20 Мп. Также из общего отметим аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч, программное обеспечение MIUI 12 на базе операционной системы Android 10, поддержку мобильных сетей пятого поколения и NFC.

Напомним, что стандартное издание обзаведётся 6 ГБ оперативной памяти при 128 ГБ встроенной. Стоимость смартфона составит 550 долларов. Версия Pro получит на 2 ГБ оперативки больше. Вариант с накопителем вместимостью 128 ГБ обойдётся в 640 долларов, а модификация с хранилищем удвоенной вместимости будет стоить на 30 долларов дороже.

реклама

Дата премьеры Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro пока что не уточняется. При этом появились разговоры о том, что китайская компания представит также модель на процессоре Snapdragon 775 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения по цене менее 300 евро.