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Раскрыты все характеристики Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro – Snapdragon 865, NFC, 144-Гц дисплей и ёмкий аккумулятор

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Начиная с конца августа этого года мы уже три новости написали о смартфоне Xiaomi Mi 10T Pro, две из которых появились на прошлой неделе. Сначала флагман появился на реальных фотографиях, затем грядущую новинку показали на качественных изображениях, после чего Amazon Spain опубликовал стоимость наряду с ценой Xiaomi Mi 10T. Сегодня на просторах всемирной паутины появились расширенные технические характеристики обеих моделей.

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Как уже отмечалось в предыдущей заметке, Xiaomi Mi 10T вместе с версией Pro будут оборудованы чипсетом Snapdragon 865 от Qualcomm. 7-нанометровая однокристальная система имеет GPU Adreno 650 и 8-ядерный CPU с пиковой частотой 2,84 ГГц.

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Обе модели будут оснащены 6,67-дюймовой панелью LCD IPS формата Full HD+. Слухи о матрице на органических светодиодах не подтвердились. Частота обновления изображения составит 144 Гц. Дактилоскопический сенсор расположился на правом торце.

Разрешение основной камеры в Xiaomi Mi 10T Pro составит 108 Мп + 20 Мп + 12 Мп. 20-мегапиксельный датчик изображения будет соединён с ультраширокоугольным объективом. Какой зум сможет обеспечить 12-мегапиксельный телефотомодуль, пока что не уточняется. Однако, из изображений понятно, что в смартфоне не будет перископного телеобъектива, т.е. кратность оптического увеличения составит не более 3x.

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В Xiaomi Mi 10T вместо 10-мегапиксельного главного модуля будет использоваться стандартная камера на 64 Мп. Разрешение фронталки в каждом смартфоне составит 20 Мп. Также из общего отметим аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч, программное обеспечение MIUI 12 на базе операционной системы Android 10, поддержку мобильных сетей пятого поколения и NFC.

Напомним, что стандартное издание обзаведётся 6 ГБ оперативной памяти при 128 ГБ встроенной. Стоимость смартфона составит 550 долларов. Версия Pro получит на 2 ГБ оперативки больше. Вариант с накопителем вместимостью 128 ГБ обойдётся в 640 долларов, а модификация с хранилищем удвоенной вместимости будет стоить на 30 долларов дороже.

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Дата премьеры Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro пока что не уточняется. При этом появились разговоры о том, что китайская компания представит также модель на процессоре Snapdragon 775 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения по цене менее 300 евро.

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