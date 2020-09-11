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Стали известны цены Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro – от 550 евро за стандартную модель

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Компания Xiaomi готовит к выходу смартфоны серии Mi 10T. Сегодня мы уже писали о версии Pro после того, как на просторах всемирной паутины появились качественные изображения грядущей новинки. Сейчас испанский Amazon опубликовал цены обоих смартфонов.

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Внешне флагманы не будут отличаться. Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro получат дисплей с отверстием для фронтальной камеры, боковой биометрический сенсор и большую основную камеру. Её венцом станет 64-мегапиксельный и 108-мегапиксельный оптические модули соответственно.

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Кроме того, стоит отметить, что оба смартфона будут оснащены 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 865. Хотя были слухи, что стандартное издание получит Snapdragon 765G, а продвинутая версия – Snapdragon 865+.

Xiaomi Mi 10T обзаведётся 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища составит 128 ГБ. Заплатить за смартфон придётся 550 евро. Для сравнения, Xiaomi Mi 10 на Snapdragon 865 доступен в Европе в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ по официальной цене 799 евро и 899 евро соответственно.

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Xiaomi Mi 10T Pro окажется чуть дороже. В начальной модификации он также предложит накопитель вместимостью 128 ГБ, но при этом объём оперативной памяти составит 8 ГБ. Стоимость флагмана – 640 евро. За версию с хранилищем удвоенной ёмкости придётся отдать на 30 евро больше. Заметим, что Xiaomi Mi 10 Pro представлен конфигурацией 8/256 ГБ и оценён в 999 евро, что сделало его самым дорогим смартфоном в истории компании Xiaomi.

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