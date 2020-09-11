Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi готовит к выходу смартфоны серии Mi 10T. Сегодня мы уже писали о версии Pro после того, как на просторах всемирной паутины появились качественные изображения грядущей новинки. Сейчас испанский Amazon опубликовал цены обоих смартфонов.

реклама

Внешне флагманы не будут отличаться. Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro получат дисплей с отверстием для фронтальной камеры, боковой биометрический сенсор и большую основную камеру. Её венцом станет 64-мегапиксельный и 108-мегапиксельный оптические модули соответственно.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Кроме того, стоит отметить, что оба смартфона будут оснащены 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 865. Хотя были слухи, что стандартное издание получит Snapdragon 765G, а продвинутая версия – Snapdragon 865+.

Xiaomi Mi 10T обзаведётся 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища составит 128 ГБ. Заплатить за смартфон придётся 550 евро. Для сравнения, Xiaomi Mi 10 на Snapdragon 865 доступен в Европе в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ по официальной цене 799 евро и 899 евро соответственно.

реклама

Xiaomi Mi 10T Pro окажется чуть дороже. В начальной модификации он также предложит накопитель вместимостью 128 ГБ, но при этом объём оперативной памяти составит 8 ГБ. Стоимость флагмана – 640 евро. За версию с хранилищем удвоенной ёмкости придётся отдать на 30 евро больше. Заметим, что Xiaomi Mi 10 Pro представлен конфигурацией 8/256 ГБ и оценён в 999 евро, что сделало его самым дорогим смартфоном в истории компании Xiaomi.