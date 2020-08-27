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Китайская компания Xiaomi осенью продолжит расширять флагманскую линейку Mi 10. Сейчас вместе с тремя топовыми моделями Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra на Snapdragon 865 в неё входят более скромные решения Mi 10 Lite и Mi 10 Youth на Snapdragon 765G. В ближайшие дни семейство десятого поколения пополнится ещё тремя смартфонами разных ценовых категорий. Один из них – Xiaomi Mi 10T Pro.

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Грядущая новинка будет оборудована флагманским мобильным процессором Snapdragon 865. Он имеет пиковую частоту CPU 2,84 ГГц и графический контроллер Adreno 650. Отметим, что до сих пор в ассортименте китайского технологического гиганта ещё нет ни одного смартфона на ускоренной однокристальной системе Snapdragon 865+ с максимальной тактовой частотой Prime-ядра 3,1 ГГц.

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Xiaomi Mi 10T Pro уже был замечен на реальных фотографиях. Судя по всему, запечатлели на снимках ранний прототип смартфона с неоптимизированным программным обеспечением. Об этом говорит то, что отверстие под фронтальную камеру в левом верхнем углу дисплея перекрывает часы, а пиктограмма заряда аккумулятора справа в строке состояния обрезана в связи с закруглённостью углов экрана.

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Что касается самого дисплея, уже известно, что помимо отверстия для фронтальной камеры слева он получит поддержку частоты обновления изображения 144 Гц. При этом отмечается, что сканер отпечатков пальцев будет установлен на боковом торце корпуса. Возможно, в Mi 10T Pro мы впервые увидим 144-герцовую матрицу IPS. Сейчас на рынке есть только панели AMOLED с частотой обновления 144 Гц. Хотя, вчера состоялась премьера флагманов ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro, которые вместе с активной матрицей на органических светодиодах получили боковой биометрический сенсор. Возможно, такое решение будет применено и в грядущей новинке китайской компании Xiaomi.

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Главной же особенностью Xiaomi Mi 10T Pro станет основная камера. Выглядеть она будет так же, как и в vivo X50 Pro. Что до параметров, скриншоты говорят нам о том, что камера будет построена на базе четырёх сенсоров, один из которых – ToF на 0,3 Мп. Разрешение главного датчика изображения составит 108 Мп. Судя по снимкам тыльной стороны смартфона, в камере не будет перископного телеобъектива с 5-кратным зумом. Делать два модуля для оптического приближения 2x и 3x особого смысла нет, поэтому с высокой долей вероятности мы увидим зум-объектив с 2-кратным или 3-кратным масштабированием и ультраширокоугольный модуль.

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vivo X50 Pro

Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5000 мА*ч. Это лучший показатель среди всех смартфонов семейства Mi 10. Работать модель будет под управлением операционной системы Android 10 с фирменной прошивкой MIUI 12 сразу из коробки. Также отметим поддержку мобильных сетей пятого поколения.

Дата выхода и цена Xiaomi Mi 10T Pro пока что не уточняется. Ожидается, что вместе с версией Pro будут также анонсированы Mi 10T Lite и Mi 10T. В младших моделях ожидаются 64-мегапиксельныt основные камеры, более скромные аккумуляторные батареи и процессоры Qualcomm серии Snapdragon 7xx, а частота обновления изображения экрана составит 90 Гц.