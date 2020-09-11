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Xiaomi Mi 10T Pro показали на качественных изображениях

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В начале следующего месяца компания Xiaomi представит новое семейство смартфонов. Оно будет называться Xiaomi Mi 10T, а флагманом станет версия Pro. Она сегодня была показана на качественных изображениях, но не на официальных пока ещё.

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Рендеры позволяют в полной мере оценить дизайн грядущей новинки. Спереди мы видим дисплей с тонкими экранными рамками компактным отверстием для фронтальной камеры в левом верхнем углу. По предварительной информации, в основу будет положена матрица на органических светодиодах с частотой обновления 144 Гц.

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Слухи приписывали Xiaomi Mi 10T Pro встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. На рендерах мы можем видеть, что биометрический сенсор совмещён с кнопкой питания и установлен на правом торце. Отметим, что большинство флагманов с OLED-матрицами, включая всё семейство Xiaomi Mi 10, располагает подэкранными сканерами отпечатков пальцев. Исключением недавно стали ASUS ZenFone 7 и ASUS ZenFone 7 Pro. Судя по всему, в скором времени компанию им составит новинка Xiaomi.

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Версия Pro будет оснащаться 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865+, что было подтверждено тестовым программным обеспечением Geekbench. Однокристальная система имеет ядра Kryo с пиковой частотой 3,1 ГГц и графический контроллер Adreno 650. Модемная плата Snapdragon X55 отвечает за поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения. Напомним, что сейчас в ассортименте Xiaomi нет ни одного смартфона на Snapdragon 865+. Ёмкость комплектной батареи составит 5000 мА*ч.

На тыльной стороне Xiaomi Mi 10T Pro можно видеть большую площадку с огромным 108-мегапиксельным оптическим модулем. Помимо него основная камера получил вспышку, ещё два датчика изображения и лазерный автофокус.

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В продаже модель появится в следующем месяце с операционной системой Android 10 и оболочкой MIUI 12 сразу из коробки. Вместе с Xiaomi Mi 10T Pro компания представит стандартное издание на Snapdragon 765G и версию Lite со Snapdragon 732G под капотом. Оба смартфона будут оснащены 64-мегапиксельной основной камерой и 90-герцовым дисплеем. О ценах пока что информации нет.

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