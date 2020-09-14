Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Две заметки сегодня уже были посвящены падению стоимости видеокарт GeForce RTX 2070 в исполнении Gigabyte и MSI, а также GeForce RTX 2060 в исполнении Gigabyte и EVGA. В этом материале затронем ещё один прайс-кат. На этот раз поговорим о снижении цен на ускорители GeForce RTX 2070 SUPER от MSI и Zotac.

реклама

Начнём с MSI RTX 2070 SUPER VENTUS GP. Видеокарта основана на 12-нанометровом GPU TU104 с 2560 потоковыми процессорами, 160 текстурными блоками и 64 блоками растеризации. Количество ядер трассировки лучей – 40. Тензорных ядер предусмотрено в восемь раз больше.

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

12-нанометровый чип работает на номинальной частоте 1605 МГц. Частота графического процессора в режиме Boost составляет 1770 МГц. GPU соединён 256-разрядной шиной с VRAM типа GDDR6. Объём видеопамяти составляет 8 ГБ, частота – 1,75 ГГц. Эффективная частота памяти – 14 ГГц. Пропускная способность составляет 448 ГБ/сек.

MSI RTX 2070 SUPER VENTUS GP может похвастаться поддержкой DirectX 12, OpenGL 4.5, PCI Express, NVLink, тремя разъёмами DisplayPort 1.4 и одним HDMI 2.0b. К графическому адаптеру можно подключать мониторы формата 8K Ultra HD.

реклама

Активная система охлаждения занимает два слота на материнской плате. Длина видеокарты – 258 мм. Максимальное энергопотребление графического ускорителя составляет 235 Вт, а для дополнительного питания предусмотрен разъём 6+8 pin. Рекомендуемая мощность блока питания равна 650 Вт.

реклама

Zotac RTX 2070 SUPER AMP немного отличается от решения компании MSI. Она тоже занимает два слота, но при этом длина составляет 268 мм. Частота графического чипа в Boost-режиме повышается до 1800 МГц, а потребляет видеокарта на 20 Вт меньше (215 Вт).

Retail-версия Zotac RTX 2070 SUPER AMP в магазине «Регард» с 24-месячной гарантией стоит 42 050 рублей. MSI RTX 2070 SUPER VENTUS GP продаётся в «Ситилинк» по цене 42 910 рублей с гарантией от производителя на три года.