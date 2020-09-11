Актуальная версия MIUI 12 стала доступна для Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 и ещё 20 смартфонов Xiaomi
Компания Xiaomi продолжает тестировать программное обеспечение MIUI 12. Прошивка на базе операционной системы Android 10 от 10 сентября 2020 года была выпущена в Китае для более чем трёх десятков смартфонов, включая несколько моделей бренда Redmi.
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Из 23 телефонов три устройства были представлены в 2020 году. Это Xiaomi Mi 10 Youth на чипе Snapdragon 765G, а также дуэт Redmi 10X 5G/10X Pro 5G на Dimensity 820. Все три модели могут похвастаться поддержкой работы в сетях пятого поколения.
Все остальные девайсы вышли в 2019 году, а модели 2018 года выпуска уже неделю не получают регулярных обновлений прошивки. Речь идёт о семействе Xiaomi Mi 8, фаблете Xiaomi Mi Max 3, а также о флагманах Xiaomi Mi MIX 3 и Mi MIX 2S.
Подавляющее большинство телефонов оснащено процессорами Qualcomm. Помимо вышеупомянутых двух моделей на Dimensity 820, ещё Redmi Note 8 Pro оснащается однокристальной системой MediaTek Helio G90T.
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В завершение добавим, что продолжительное время китайская компания не выпускает актуальных еженедельных версий программного обеспечения для флагманов на ОС Android 11. Но недавно стало известно, что производитель готовит к релизу бета-версию MIUI 12 с одиннадцатой ревизией операционной системы для Xiaomi Mi 10 Lite.
|
Смартфон
|
Дата презентации (месяц-год)
|
Загрузить
|
Redmi 10X 5G
|
5-2020
|
Redmi Note 8 Pro
|
8-2019
|
Redmi 10X Pro 5G
|
5-2020
|
Xiaomi Mi 9
|
2-2019
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
9-2019
|
Xiaomi Mi 9T
|
7-2019
|
Redmi K20
|
5-2019
|
Redmi Note 8
|
8-2019
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2-2019
|
Redmi Note 7
|
1-2019
|
Redmi Note 7S
|
2-2019
|
Xiaomi Mi CC9e
|
7-2019
|
Redmi K30 4G
|
12-2019
|
Redmi K30 5G
|
12-2019
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
7-2019
|
Xiaomi Mi CC9
|
7-2019
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
8-2019
|
Redmi K20 Pro
|
5-2019
|
Xiaomi Mi Note 10
|
11-2019
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
11-2019
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
7-2019
|
Redmi Note 7 Pro
|
1-2019
|
Xiaomi Mi 10 Youth
|
4-2020
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