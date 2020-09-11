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Компания Xiaomi продолжает тестировать программное обеспечение MIUI 12. Прошивка на базе операционной системы Android 10 от 10 сентября 2020 года была выпущена в Китае для более чем трёх десятков смартфонов, включая несколько моделей бренда Redmi.

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Из 23 телефонов три устройства были представлены в 2020 году. Это Xiaomi Mi 10 Youth на чипе Snapdragon 765G, а также дуэт Redmi 10X 5G/10X Pro 5G на Dimensity 820. Все три модели могут похвастаться поддержкой работы в сетях пятого поколения.

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Все остальные девайсы вышли в 2019 году, а модели 2018 года выпуска уже неделю не получают регулярных обновлений прошивки. Речь идёт о семействе Xiaomi Mi 8, фаблете Xiaomi Mi Max 3, а также о флагманах Xiaomi Mi MIX 3 и Mi MIX 2S.

Подавляющее большинство телефонов оснащено процессорами Qualcomm. Помимо вышеупомянутых двух моделей на Dimensity 820, ещё Redmi Note 8 Pro оснащается однокристальной системой MediaTek Helio G90T.

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В завершение добавим, что продолжительное время китайская компания не выпускает актуальных еженедельных версий программного обеспечения для флагманов на ОС Android 11. Но недавно стало известно, что производитель готовит к релизу бета-версию MIUI 12 с одиннадцатой ревизией операционной системы для Xiaomi Mi 10 Lite.