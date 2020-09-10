18 смартфонов Xiaomi получили MIUI 12 от 9 сентября 2020 года
Китайская компания Xiaomi выпустила обновление программного обеспечения от 9 сентября 2020 года. Еженедельный апдейт получило 18 моделей, одна из которых выпускается под брендом POCO. Скачать файлы для установки можно в таблице, прикреплённой в конце заметки.
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POCO X2 – единственный смартфон бренда в списке. Также это единственная модель из 18, которая была выпущена в 2020 году. Все остальные телефоны появились в 2019 году. Отметим, что на прошлой неделе китайская компания завершила рассылку еженедельных обновлений для 10 устройств, премьера которых состоялась в 2018 году.
Все 18 моделей получили свежую ревизию проприетарного программного обеспечения на базе операционной системы Android 10. Лишь одному смартфону достался мобильный процессор от MediaTek. Так, бестселлер Redmi Note 8 Pro получил 12-нанометровую однокристальную систему Helio G90T.
Флагманы 2019 года Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9 Pro 5G несут на борту 7-нанометровые чипсеты Snapdragon 855 и Snapdragon 855+ соответственно. Все остальные смартфоны оборудованы системами-на-чипах серий Snapdragon 6xx и Snapdragon 7xx производства американской компании Qualcomm.
|
№
|
Смартфон
|
Год премьеры
|
Чипсет
|
Скачать
|
1
|
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
Helio G90T
|
2
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
SD855
|
3
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
SD855+
|
4
|
Xiaomi Mi 9T
|
2019
|
SD730
|
5
|
Xiaomi Redmi K20
|
2019
|
SD730
|
6
|
Xiaomi Redmi Note 8
|
2019
|
SD665
|
7
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
SD712
|
8
|
Xiaomi Redmi Note 7
|
2019
|
SD660
|
9
|
Xiaomi Redmi Note 7S
|
2019
|
SD660
|
10
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
SD665
|
11
|
Xiaomi Redmi K30 4G
|
2019
|
SD730G
|
12
|
Xiaomi POCO X2
|
2020
|
SD730G
|
13
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
SD710
|
14
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
SD710
|
15
|
Xiaomi Mi Note 10
|
2019
|
SD730G
|
16
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
2019
|
SD730G
|
17
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
SD710
|
18
|
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
SD675
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