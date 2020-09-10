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Китайская компания Xiaomi выпустила обновление программного обеспечения от 9 сентября 2020 года. Еженедельный апдейт получило 18 моделей, одна из которых выпускается под брендом POCO. Скачать файлы для установки можно в таблице, прикреплённой в конце заметки.

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POCO X2 – единственный смартфон бренда в списке. Также это единственная модель из 18, которая была выпущена в 2020 году. Все остальные телефоны появились в 2019 году. Отметим, что на прошлой неделе китайская компания завершила рассылку еженедельных обновлений для 10 устройств, премьера которых состоялась в 2018 году.

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Все 18 моделей получили свежую ревизию проприетарного программного обеспечения на базе операционной системы Android 10. Лишь одному смартфону достался мобильный процессор от MediaTek. Так, бестселлер Redmi Note 8 Pro получил 12-нанометровую однокристальную систему Helio G90T.

Флагманы 2019 года Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9 Pro 5G несут на борту 7-нанометровые чипсеты Snapdragon 855 и Snapdragon 855+ соответственно. Все остальные смартфоны оборудованы системами-на-чипах серий Snapdragon 6xx и Snapdragon 7xx производства американской компании Qualcomm.