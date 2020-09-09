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Компания Xiaomi официально завершила вторую волну обновления смартфонов до MIUI 12. Как стало известно, в рамках второго этапа производитель разослал апдейт на 14 моделей. Детальнее об этом вы можете прочитать здесь. Попутно компания опубликовала список смартфонов, которые получат стабильную сборку MIUI 12 на третьем этапе. В него тоже вошло 14 устройств.

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7 сентября мы писали о выходе MIUI 12 в Китае для модели 2017 года Xiaomi Mi Note 3, а вчера стало известно, что стабильная версия программного обеспечения добралась до флагмана трёхлетней давности Xiaomi Mi MIX 2. Оба устройства попали в третьею волну распространения MIUI 12 наряду с более доступными моделями Xiaomi Mi 8 Youth, Xiaomi Mi Max 3 и Xiaomi Mi 8 SE, которые были анонсированы в 2018 году и тоже уже работают на базе свежей версии проприетарной прошивки.

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Ещё девяти смартфонам компании ещё лишь предстоит обзавестись обновлением. Примечательно, что четыре из них были представлены два года назад. Это Redmi 6 на Helio P22, Redmi 6A на Helio A22, Redmi S2 на Snapdragon 625, а также бестселлер своего времени Redmi Note 5. Отметим, что MIUI 12 для всех перечисленных в предыдущем предложении смартфонов будет построена на базе операционной системы Android 9.0 Pie.

Модель пятого поколения культовой серии Redmi Note китайская компания представила в марте 2018 года. Смартфон обзавёлся чипсетом Snapdragon 636, получил дизайн основной камеры в стиле iPhone X, корпус из пластика и металла и стал чуть более простой версией модели Redmi Note 5 Pro, которую на День Святого Валентина показали в Индии. Основная камера в Redmi Note 5 имеет разрешение 12 Мп + 5 Мп, а дисплей Full HD+ IPS обладает диагональю 5,99 дюйма. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4000 мА*ч.

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Кроме того, MIUI 12, но уже с операционной системой Android 10, «прилетит» на пять моделей китайской компании 2019 года выпуска. Это Xiaomi Mi CC9e на Snapdragon 665 с OLED-панелью и 48-мегапиксельной камерой, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7A на Snapdragon 439 и Redmi 7 на Snapdragon 632.