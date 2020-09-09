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Китайская компания Xiaomi официально заявила о завершении распространения программного обеспечения MIUI 12 в рамках второй волны и подвела её итоги. Как стало известно, на втором этапе производитель из Пекина разослал обновление для 14 смартфонов.

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Сразу отметим, что мы говорим о китайской версии ПО. Апдейт стал доступен для пяти флагманских моделей 2018 года. Сюда входят Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 UD, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi MIX 3 и Xiaomi Mi MIX 2S. Все смартфоны оснащены основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп и 10-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 845.

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Фишками моделей Mi 8 UD и Mi 8 EE являются встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, прозрачная задняя часть и наличие системы 3D-распознавания лиц. Главная особенность Mi MIX 3 – форм-фактор слайдера, а Mi MIX 2S отличается наличием керамического корпуса и фронтальной камерой внизу лицевой панели.

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Также апдейт был разослан на семь моделей 2019 года выпуска. В список попали Xiaomi Mi 9 SE на чипе Snapdragon 712, Xiaomi Mi CC9 Meitu и Mi CC9 на Snapdragon 710, Redmi Note 7 на Snapdragon 660, Redmi Note 7 Pro на Snapdragon 675, Redmi Note 8 Pro на MediaTek Helio G90T и Xiaomi Mi CC9 Pro. Последний оснащён процессором Snapdragon 730G и является первым в мире смартфоном со 108-мегапиксельной селфи-камерой.

Наконец, на втором этапе также были обновлены Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G. Оба смартфона являются первым в мире решениями с 7-нанометровым мобильным процессором Dimensity 820 5G. Представили их в конце весны 2020 года. Кроме того, они открыли серию Redmi X.

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Заметим, что все смартфоны 2019 года выпуска получили из коробки прошивку на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Лишь Mi CC9 Pro сразу обзавелась MIUI 11, в то время как остальные довольствовались программной оболочкой MIUI 10.

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Модели 2020 года вышли сразу с MIUI 11 и Android 10. Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition и Mi MIX 2S были представлены в первой половине 2018 года и получили MIUI 9 с Android Oreo, тогда как Mi 8 UD и Mi MIX 3 вышли тоже с 8-й ревизией операционной системы, но она легла в основу прошивки MIUI 10.

В завершение стоит добавить, что компания Xiaomi обновила куда больше моделей. Однако, часть из них получили глобальную версию MIUI 12. Например, Xiaomi Mi MIX 3 5G, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Redmi Note 9, POCO F2 Pro, Xiaomi Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro. Все они продаются исключительно за пределами Китая, а для международного рынка у производителя предусмотрено немного иное разделение на волны. На первом этапе глобальная прошивка MIUI 12 стала доступна для Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. О сроках завершения второй волны информации нет.