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Китайская компания Xiaomi продолжает обновлять смартфоны до актуальной ревизии фирменного программного обеспечения. Только вчера мы писали о том, что модель Mi Note 3, которой через три дня исполняется три года, получила MIUI 12, а уже сегодня стало известно, что ещё один телефон 2017 года выпуска обновлён до MIUI 12. Называется он Xiaomi Mi MIX 2.

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Модель была анонсирована в середине осени 2017 года и является одной из двух представительниц семейства второго поколения. Спустя несколько месяцев была представлена более продвинутая версия Mi MIX 2S, которая несколько недель назад тоже обзавелась свежей прошивкой.

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Что касается Xiaomi Mi MIX 2, сейчас обновление доступно только для китайского вариант флагмана. Прошивка проходит под номером v12.0.1.0.PDECNXM. Для всех желающих опробовать её есть возможность пропустить ожидание OTA-обновления и скачать файлы для установки в ручном режиме через встроенный Recovery. Правда, нужно понимать, что китайская версия оболочки не принесёт сервисов Google, а языковой набор ограничен китайским и английским. Если вы всё же решите установить обновление вручную, стоит сделать резервную копию данных, несмотря на то что мы говорим о стальной сборке.

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Апдейт построен на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Xiaomi Mi MIX 2 не получит ОС Android 10, поэтому его немного странно было видеть в списке моделей, для которых не будет доступна одиннадцатая ревизия «зелёного робота». В продаже флагман появился с Android 7 Nougat и оболочкой MIUI 9. Таким образом, Android 9.0 Pie с MIUI 12 – последнее масштабное обновление. Далее смартфон будет получать только заплатки безопасности ОС. И о далеко не факт, что это продлится долго.

Напомним, что флагман имеет керамическую тыльную панель. На борту установлено 6 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 64-256 ГБ в зависимости от конфигурации. Отдельно предусмотрена специальная версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, которая имеет не только задник, но и каркас из керамики. Спереди во всех случаях установлено стекло Gorilla Glass четвёртого поколения.

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Xiaomi Mi MIX 2 оборудован дисплеем LCD формата Full HD+ с пропорциями 2 к 1. Главной особенностью первых моделей экспериментальной линейки Mi MIX, включая второе поколение, был широкий подборок с 5-мегапиксельной фронтальной камерой. На тыльной панели нашлось место для 12-мегапиксельной основной камеры с оптической стабилизации. Там же обосновался и сканер отпечатков пальцев.

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Вычислительным центром смартфона выступает 10-нанометровый флагманский процессор 2017 года Snapdragon 835 с частотой 2,45 ГГц. За графику отвечает контроллер Adreno 540. Это первая однокристальная система Qualcomm топового уровня, которая получила восемь ядер. До этого флагманской была SoC Snapdragon 821 с двумя кластерами по два ядра. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 3400 мА*ч. Он поддерживает 18-ваттную зарядку проводным способом. Из остального отметим USB Type-C, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Разъём для наушников отсутствует.