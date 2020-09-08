Старый флагман Xiaomi 2017 года получил стабильную прошивку MIUI 12
Китайская компания Xiaomi продолжает обновлять смартфоны до актуальной ревизии фирменного программного обеспечения. Только вчера мы писали о том, что модель Mi Note 3, которой через три дня исполняется три года, получила MIUI 12, а уже сегодня стало известно, что ещё один телефон 2017 года выпуска обновлён до MIUI 12. Называется он Xiaomi Mi MIX 2.
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Модель была анонсирована в середине осени 2017 года и является одной из двух представительниц семейства второго поколения. Спустя несколько месяцев была представлена более продвинутая версия Mi MIX 2S, которая несколько недель назад тоже обзавелась свежей прошивкой.
Что касается Xiaomi Mi MIX 2, сейчас обновление доступно только для китайского вариант флагмана. Прошивка проходит под номером v12.0.1.0.PDECNXM. Для всех желающих опробовать её есть возможность пропустить ожидание OTA-обновления и скачать файлы для установки в ручном режиме через встроенный Recovery. Правда, нужно понимать, что китайская версия оболочки не принесёт сервисов Google, а языковой набор ограничен китайским и английским. Если вы всё же решите установить обновление вручную, стоит сделать резервную копию данных, несмотря на то что мы говорим о стальной сборке.
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Апдейт построен на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Xiaomi Mi MIX 2 не получит ОС Android 10, поэтому его немного странно было видеть в списке моделей, для которых не будет доступна одиннадцатая ревизия «зелёного робота». В продаже флагман появился с Android 7 Nougat и оболочкой MIUI 9. Таким образом, Android 9.0 Pie с MIUI 12 – последнее масштабное обновление. Далее смартфон будет получать только заплатки безопасности ОС. И о далеко не факт, что это продлится долго.
Напомним, что флагман имеет керамическую тыльную панель. На борту установлено 6 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 64-256 ГБ в зависимости от конфигурации. Отдельно предусмотрена специальная версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, которая имеет не только задник, но и каркас из керамики. Спереди во всех случаях установлено стекло Gorilla Glass четвёртого поколения.
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Xiaomi Mi MIX 2 оборудован дисплеем LCD формата Full HD+ с пропорциями 2 к 1. Главной особенностью первых моделей экспериментальной линейки Mi MIX, включая второе поколение, был широкий подборок с 5-мегапиксельной фронтальной камерой. На тыльной панели нашлось место для 12-мегапиксельной основной камеры с оптической стабилизации. Там же обосновался и сканер отпечатков пальцев.
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Вычислительным центром смартфона выступает 10-нанометровый флагманский процессор 2017 года Snapdragon 835 с частотой 2,45 ГГц. За графику отвечает контроллер Adreno 540. Это первая однокристальная система Qualcomm топового уровня, которая получила восемь ядер. До этого флагманской была SoC Snapdragon 821 с двумя кластерами по два ядра. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 3400 мА*ч. Он поддерживает 18-ваттную зарядку проводным способом. Из остального отметим USB Type-C, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Разъём для наушников отсутствует.
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