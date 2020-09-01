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Xiaomi выпустила оболочку MIUI 12 для нескольких моделей, которые продаются в Китае и за его пределами. Лето 2020 года производитель из Поднебесной завершил рассылкой программного обеспечения на пять смартфонов разных ценовых категорий.

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28 августа была выпущена MIUI 12.0.2.0.QFECNXM (скачать) в Китае для модели Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition. Через день компания выпустила глобальную стабильную прошивку MIUI 12.0.3.0.QFCMIXM (скачать) для Xiaomi Mi 9 Lite наряду с китайской версией ПО для Mi CC9.

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Все три смартфона оборудованы 10-нанометровой SoC Snapdragon 710. Однокристальная платформа работает на частоте 2,2 ГГц. Корпус сделан из стекла и металла, а спереди установлена панель sAMOLED, диагональю 6,39 дюйма со встроенным дактилоскопом. Дисплей имеет разрешение Full HD+ и каплеобразный полуостров с 32-Мп селфи камерой, которая поддерживает распознавания лиц.

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Задняя крышка из стекла Gorilla Glass 5 прикрывает собой АКБ ёмкостью 4030 мА*ч с 18-ваттной зарядкой проводным путём. В задней камере применяются стандартный модуль на 48 Мп, ультраширокоугольный на 8 Мп и 2-мегапиксельный вспомогательный для размытия фона. Также отметим NFC, Bluetooth 5, инфракрасный излучатель, Wi-Fi 5 и разъём для проводной гарнитуры.

Разница между тремя смартфонами заключается в объёмах ОЗУ и ПЗУ. Xiaomi Mi 9 Lite и Mi CC9 получили по 6 ГБ ОЗУ, а накопитель имеет вместимость 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от комплектации. Версия Meitu Edition оборудована 8 ГБ ОЗУ в паре с хранилищем объёмом 256 ГБ.

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Xiaomi Mi 10 Pro получил глобальную прошивку MIUI 12. Обновление проходит под номером v12.0.1.0.QFDMIXM (скачать). Ранее он уже успел обзавестись европейской версией проприетарной надстройки.

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Модель оборудована чипсетом Snapdragon 730G, который выполняется по нормам технологи 8-нм. Главная особенность устройства – 108-мегапиксельная камера с восемью линзами и светосилой f/1,79. Помимо основного модуля на тыльной стороне нашлось место для двух телеобъективов разрешением 12 Мп + 8 Мп, 2-мегапиксельной матрицы глубины и 20-мегапиксельного блока с ультраширокоугольной оптикой.

Ёмкость аккумулятора равна 5260 мА*ч. На передней стороне обзавёлся дисплей AMOLED с изогнутыми боковыми гранями. Диагональ составляет 6,47 дюйма. В «капле» расположилась фронтальная камера на 32 Мп.

Последняя модель, получившая стабильную сборку MIUI 12, называется Redmi 9. Это единственный смартфон в данной заметке, который из коробки получил операционную систему Android 10. Все остальные устройства в продажу поступили с предустановленной ОС Android 9.0 Pie.

Отметим, что версия MIUI 12.0.1.0.QJCCNXM (скачать) – это уже второй апдейт для Redmi 9. Ранее смартфон получил обновление под тем же номером, но его пришлось отозвать из-за обнаруженных ошибок. Под капотом телефона установлен мобильный чип MediaTek Helio G80. Он работает в паре с 6 ГБ ОЗУ в топовой модификации, а накопитель имеет вместимость 128 ГБ.

Под задней крышкой установлен аккумулятор на 5020 мА*ч. Основная камера построена на базе сенсоров разрешением 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Фронталка в Redmi 9 – 8-мегапиксельная, а дисплей имеет размер 6,53 дюйма по диагонали.