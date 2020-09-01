Стали известны цены ASUS ZenFone 7 и ASUS ZenFone 7 Pro для Европы – версия на Snapdragon 865+ обойдётся в 799 евро
Компания ASUS в течение месяца представила несколько новых смартфонов. В конце июля вышел геймерский флагман ASUS ROG Phone III на Snapdragon 865+ и Snapdragon 865 в зависимости от комплектации, а на прошлой неделе появились ASUS ZenFone 7 и версия Pro. Изначально флагманы 7-й серии были анонсированы на родине тайваньской компании, а несколько минут они дебютировали и в Европе.
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Отличий между смартфонами почти нет. Внешне модели нового поколения являются близнецами. Они заключены в корпус из стекла Gorilla Glass шестого (спереди) и третьего (сзади) поколений, а рамка сделана из алюминия. Защита от воды отсутствует. Главная особенность новинок – поворотная камера, которая выполняет роль и тыльной, и фронтальной.
Блок содержит три датчика изображения. Главный модуль построен на базе 64-мегапиксельной матрицы Sony IMX686. Ультраширокоугольный модуль оснащён некогда флагманским датчиком изображения Sony IMX363. Его разрешение составляет 12 Мп. 8-мегапиксельная камера дополнена зум-объективом с 3-кратным оптическим увеличением. Оптическая стабилизация есть только у ASUS ZenFone 7 Pro. Снимать видео можно в разных формата вплоть до 8K Ultra HD:
- HD@480FPS;
- FHD@30/60/240FPS;
- 4K@30/60/120FPS;
- 8K@30FPS.
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По словам тайваньских разработчиков, поворотный блок очень крепкий и может выдержать до 35 кг. В движение его приводит высокочастотный шаговый двигатель. Главное, чтобы модуль не откидывался самопроизвольно, как в случае с ZenFone 6.
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Флагманы оборудованы стереодинамиками, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, а ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки – 30 Вт. Обе новинки получили панели Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Производителем заявлена поддержка стандарта HDR10+ и максимальная яркость в 700 нит. Диагональ составляет 6,67 дюйма. Программной платформой выступает операционная система Android 10 с оболочкой ZenUI 7.
ASUS ZenFone 7 Pro комплектуется процессором Snapdragon 865+. В стандартной модели используется чипсет Snapdragon 865. Версия Plus на 10% производительнее, а пиковая частота составляет 3,1 ГГц. Также старший брат получил больше встроенной памяти – 256 ГБ против 128 ГБ. Оперативки под капотом установлено по 8 ГБ. Тип ОЗУ – LPDDR5. Тип внутреннего флеш-накопителя – UFS 3.1.
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Стоимость ASUS ZenFone 7 в странах Западной Европы составила 699 евро. На Тайване новинку оценили в 600 евро. ASUS ZenFone 7 Pro почти не подорожал. Европейская цена флагмана выросла примерно на 20 евро и составила 799 евро. О стоимости смартфонов в России пока что информации нет, но обе модели уже появились на официальном сайте компании ASUS.
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