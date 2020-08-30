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ASUS представляет смартфоны ZenFone 7-й серии

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ГЛАВНОЕ
  • Усовершенствованный поворотный модуль с тремя камерами: широкоугольная 64-мегапиксельная камера с сенсором Sony IMX686, сверхширокоугольная камера и камера с телеобъективом – все камеры могут использоваться как в обычном режиме, так и для фото- и видеосъемки селфи
  • Потрясающий безрамочный дисплей: диагональ – 6,67 дюйма, частота обновления – 90 Гц, время отклика – 1 мс, матрица AMOLED, исключительная точность цветопередачи – Delta-E <1
  • Новый уровень производительности и автономности: флагманская мобильная платформа Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G (в максимальной комплектации) и аккумулятор емкостью 5000 мА•ч с поддержкой технологии быстрой зарядки
  • Все для вашего удобства: новый пользовательский интерфейс ZenUI 7, не перегруженный лишними функциями и интуитивно понятный; обновленная универсальная «горячая» клавиша Smart Key для разблокировки устройства и быстрой активации различных функций




Компания ASUS представляет смартфоны ZenFone 7-й серии – самые инновационные и высокопроизводительные устройства семейства ZenFone. Смартфоны ZenFone 7 Pro и ZenFone 7 первыми в мире получили уникальный поворотный модуль с тремя камерами, открывающий просто невероятные возможности для мобильной фото- и видеосъемки.

В поворотном модуле заключены 64-мегапиксельная широкоугольная камера на базе сенсора Sony IMX686, сверхширокоугольный объектив в сочетании с сенсором Sony IMX363 и камера с телеобъективом. Благодаря поворотному механизму все эти камеры могут использоваться как в обычном режиме, так и для фото- и видеосъемки в режиме селфи. Основная широкоугольная и телефотокамера поддерживают технологию оптической стабилизации изображения , гарантирующую безупречную фокусировку без смаза изображения на фото и видео. С помощью смартфона ZenFone 7 можно записывать видео в разрешении до 8K, а профессиональному результату съемки способствуют технологии HyperSteady (стабилизация изображения), Wind Filter (фильтр шума ветра) и Mic Focus (усиление микрофона при приближении изображения).

Безрамочный дисплей NanoEdge с матрицей AMOLED диагональю 6,67 дюйма без отверстий и вырезов для селфи-камер занимает всю фронтальную поверхность смартфона. Частота обновления экрана составляет 90 Гц, время отклика – всего 1 мс, а коэффициент Delta-E <1 говорит о высочайшей точности цветопередачи, чтобы вы могли наслаждаться абсолютно плавным изображением и максимально точно переданными оттенками. Дисплей также поддерживает стандарт расширенного динамического диапазона HDR10+. Флагманская мобильная платформа Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G обеспечивает смартфону ZenFone 7 Pro высочайшую производительность и просто невероятную скорость передачи данных в сотовых сетях 5G. Аккумулятор емкостью 5000 мА•ч позволяет активно пользоваться смартфоном до двух дней в автономном режиме, а технология Qualcomm® Quick Charge™ обеспечивает высокую скорость подзарядки. Усовершенствованный пользовательский интерфейс ZenUI 7 отличается простотой и удобством, многофункциональная «горячая» клавиша Smart Key оснащена встроенным сканером отпечатков пальцев и совмещена с кнопкой включения питания, что позволяет удобно и быстро разблокировать смартфон, а также мгновенно выполнять заданные действия или запускать любимые приложения.

Смартфон ZenFone 7 обладает такими же возможностями для фото- и видеосъемки, что и старшая модель ZenFone 7 Pro. В основе его аппаратной комплектации – мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 865 5G, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 RAM и до 128 ГБ высокоскоростной пользовательской памяти UFS 3.1.

Уникальная система из трех камер, заключенных в инновационный поворотный модуль, высочайшая производительность и потрясающий безрамочный дисплей – смартфоны ZenFone 7-й серии задают новую высоту для флагманов 2020 года.

Усовершенствованный поворотный модуль с камерами

В смартфонах ZenFone 7-й серии сразу три камеры заключены в уникальный поворотный модуль, приводимый в движение высокоточным шаговым двигателем. Это решение позволяет использовать один набор высококачественных камер как для съемки фото и видео в обычном режиме, так и для селфи. Основная широкоугольная камера использует матрицу Sony IMX686 разрешением 64 мегапикселя с четверным фильтром Байера. Благодаря технологии объединения пикселей она обеспечивает увеличенную светочувствительность и отличное качество как дневных, так и ночных снимков. Вторая камера с сенсором Sony IMX363 оснащена сверхширокоугольным объективом. Передовая система фазовой автофокусировки с архитектурой 2х1 OCL позволяет получать максимально четкие фотографии. Кроме того, с помощью этой камеры можно делать макроснимки с расстояния всего 4 см до объекта, чтобы запечатлеть его в мельчайших деталях. Третья камера оснащена телеобъективом и предлагает возможность 3-кратного оптического увеличения (и до 12-кратного увеличения в общей сложности) с оптической стабилизацией изображения. В процессе записи видео можно переключаться с одной камеры на другую, не прерывая съемку.

Смартфоны ZenFone 7 Pro и ZenFone 7 предлагают уникальные возможности для съемки видео на широкоугольную камеру в высочайшем разрешении 8K со скоростью 30 кадров в секунду и электронной стабилизацией изображения, а также на сверхширокоугольную камеру в разрешении до 4K UHD со скоростью 60 кадров в секунду. Любое мгновение жизни заслуживает того, чтобы запечатлеть его на видео в высочайшем качестве. В представленных смартфонах 7-го поколения появились новые возможности для видеосъемки на близком к профессиональному уровне, включая технологии HyperSteady (стабилизация изображения) и Free Zoom (плавное увеличение) в режиме Pro. Благодаря системе из трех микрофонов, при съемке на смартфоны ZenFone 7-й серии превосходным получается не только изображение, но и звучание. Оптимизировать звукозапись в процессе видеосъемки позволяют новые функции Wind Filter (фильтрация шума ветра), Mic Focus (усиление микрофона при приближении изображения) и Acoustic Focus (фокусировка звукозаписи на объекте съемки и отсеивание посторонних шумов).

Усовершенствованный поворотный модуль с камерами получил целый ряд улучшений и новых возможностей. Новый интерфейс управления поворотом модуля позволяет мгновенно задать оптимальный угол для съемки. Всего одно касание – и поворотный модуль принимает одно из трех заранее установленных пользователем положений. В смартфонах новой серии были сохранены и усовершенствованы наиболее популярные технологии, представленные в предыдущем поколении устройств. Для съемки в режиме «Авто-панорама» теперь можно использовать камеру со сверхширокоугольным объективом и получать еще более впечатляющие снимки. Обновленная технология Motion Tracking 2.0 позволяет камере автоматически следовать за объектом съемки, чтобы он всегда оставался в центре кадра, а также плавно приближать изображение.

Поворотный модуль выполнен из аморфного металлического сплава и приводится в движение новым шаговым двигателем, который стал проще, но мощнее благодаря усовершенствованной конструкции. Кроме того, в 7-м поколении смартфонов ZenFone добавлен сенсор угла наклона, чтобы еще более точно управлять поворотной камерой. Этот сенсор также гарантирует, что поворотная камера всегда находится в безопасном положении, и способен запоминать три положения наклона модуля, из которых чаще всего производится съемка. Встроенный гироскоп определит, если вы случайно уроните смартфон, и автоматически вернет поворотный модуль в безопасное положение.

Новый уровень производительности и автономности

В основе аппаратной комплектации смартфона ZenFone 7 Pro – мобильная платформа Snapdragon 865 Plus с высокоскоростным коммуникационным модулем 5G и контроллером WiFi 6-го поколения. В мобильных играх этот процессор обеспечивает ультрареалистичное качество графики, не уступающее настольным ПК. Уникальная система камер предоставляет возможности для фотосъемки профессионального уровня. Удобство пользования обеспечивает целый ряд интеллектуальных технологий. В аппаратную комплектацию ZenFone 7 Pro входят 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гб высокоскоростной пользовательской памяти стандарта UFS 3.1. Модель ZenFone 7 оснащается мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 865 5G, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 128 ГБ высокоскоростной пользовательской памяти UFS 3.1.

В смартфонах ZenFone 7-й серии установлен аккумулятор высокой емкости 5000 мА•ч, который позволяет постоянно пользоваться смартфоном до двух дней на одном заряде, а технология Qualcomm® Quick Charge™ обеспечивает высокую скорость подзарядки. Новая защитная технология позволяет избежать снижения емкости аккумулятора из-за избыточной зарядки при слишком долгом подключении к сети, а целый ряд энергосберегающих технологий помогает продлить время автономной работы смартфона и срок службы аккумулятора.

Потрясающий безрамочный дисплей

Смартфоны ZenFone 7-й серии оснащаются великолепным безрамочным дисплеем NanoEdge с матрицей AMOLED диагональю 6,67 дюйма без каких-либо вырезов и отверстий для камер. Частота обновления экрана 90 Гц и время отклика 1 мс гарантируют великолепное абсолютно плавное изображение – от края до края корпуса. Экран также может похвастать превосходной точностью цветопередачи (Delta-E <1), кинематографическим охватом цветового пространства (110% DCI-P3) и поддержкой стандарта расширенного динамического диапазона HDR10+. Изображение на таком дисплее отличается точностью воспроизведения оттенков и превосходной детализацией. Яркость до 700 кд/м2 означает, что с таким экраном будет комфортно работать даже на солнце, а технология DC Dimming минимизирует мерцание дисплея в условиях слабой освещенности для максимального комфорта и защиты глаз. Дисплей успешно прошел тестирование компании SGS и получил сертификацию Eye Care Display. Интенсивность вредного для глаз синего света в нем на 70% ниже, чем у большинства смартфонов с LCD-дисплеями.

Простой и быстрый интерфейс ZenUI 7

Усовершенствованный пользовательский интерфейс ZenUI 7 отличается простотой и удобством. В новой версии предусмотрено еще больше возможностей для персонализации. Например, можно изменять цвет и форму значков на экране, шрифт подписей, а также управлять настройками системной анимации, не переходя в режим разработчика.

В смартфонах ZenFone 7-й серии сканер отпечатков пальцев и многофункциональная клавиша Smart Key встроены непосредственно в кнопку включения питания. Это позволяет удобно разблокировать телефон и мгновенно запустить привязанное к клавише Smart Key действие, например, вызов виртуального помощника Google Assistant. Клавишу Smart Key можно настроить так, чтобы двойное нажатие и нажатие и удерживание выполняли разные функции, например, запускали разные приложения.

Дополнительные материалы

Официальная страница ZenFone 7 Pro: https://www.asus.com/Phone/ZenFone-7-Pro-ZS671KS/
Официальная страница ZenFone 7: https://www.asus.com/Phone/ZenFone-7-ZS670KS/
ASUS Global News: https://www.asus.com/news
ASUS Global Facebook: https://www.facebook.com/asus
ASUS Global Twitter: https://www.twitter.com/asus

Оптическая стабилизация изображения доступна только для модели ZenFone 7 Pro.
Функция DC Dimming поддерживается только при определенных настройках экрана.

Qualcomm, Quick Charge и Snapdragon являются товарными знаками, принадлежащими компании Qualcomm Incorporated.
Qualcomm Snapdragon и Qualcomm Quick Charge являются продуктами компании Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерних компаний.
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