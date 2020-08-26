Анонсирован ASUS ZenFone 7 – Snapdragon 865, NFC, вращающаяся камера и аккумулятор на 5000 мА*ч по цене 715 долларов
Компания ASUS вслед за флагманом ZenFone 7 Pro представила более скромную модель. Вторая новинка тайваньского производителя называется ASUS ZenFone 7. Она не сильно отличается от старшей версии, но несколько изменений всё же имеется. О них мы и поговорим ниже.
реклама
Новинка оборудована 7-нанометровой мобильной платформой Snapdragon 865, тогда у старшего брата под капотом установлена однокристальная система Snapdragon 865+. Чипсет работает на частоте до 2,84 ГГц, имеет графику Adreno 650 и модем Snapdragon X55 для работы в сетях пятого поколения. В плане производительности Snapdragon 865 уступает порядка 10-15% версии Plus.
Оперативной памяти в ASUS ZenFone 7 тоже предусмотрено 8 ГБ, а вот вместимость накопителя UFS 3.1 уменьшилась в два раза – с 256 ГБ до 128 ГБ. Ещё одно отличие заключается в отсутствии оптической стабилизации в камере. Остальные параметры такие же, как и у версии Pro. Детальнее с ними вы можете ознакомиться в отдельном материале, перейдя по этой ссылке.
реклама
ASUS ZenFone 7 оказался чуть дороже модели шестого поколения, которая была анонсирована в конце весны прошлого года. Её оценили в 500 евро. Стоимость новинки составила 600 евро (715 долларов) на родине производителя. Старт продаж намечен на 1 сентября года нынешнего.
реклама
Покупателям будут доступны только две расцветки корпуса: Pastel White и Aurora Black. В начале следующей неделе тайваньская компания объявит стоимость флагмана нового поколения для европейских стран.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила