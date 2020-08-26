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ASUS ZenFone 7 Pro представлен официально – Snapdragon 865+, 256 ГБ памяти, Flip-up камера, 90-Гц дисплей, NFC и аккумулятор на 5000 мА*ч

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Компания ASUS за восемь месяцев 2020 года представила только один смартфон в двух модификациях. Причём вышел он лишь несколько недель назад. Речь идёт об игровом флагмане ROG Phone III, который предлагается со Snapdragon 865 или Snapdragon 865+ на борту. Сегодня, 26 августа, как и было запланировано, тайваньский технологический гигант анонсировал ещё два смартфона топового уровня. В этом материале мы поговорим об ASUS ZenFone 7 Pro.

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Многие слухи подтвердились, и модель нового поколения получила практически всё, что ей приписывали задолго до официальной премьеры. В частности, 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865+. Пиковая частота ядра Kryo 585 составляет 3,1 ГГц. Ещё три ядра работают на частоте 2,42 ГГц, а за простые вычисления отвечает квартет с частотой 1,8 ГГц. GPU – Adreno 650.

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Однокристальная система американской компании Qualcomm работает совместно с 8 ГБ ОЗУ типа LPDDR5. Накопитель UFS 3.1 имеет вместимость 256 ГБ, а для расширения встроенного хранилища предусмотрен отдельный слот под карту microSD. Это довольной сильный ход со стороны тайваньских разработчиков, поскольку в современных флагманах хорошо бы иметь по крайней мере гибридный слот.

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Не подтвердилась информация о 120-герцовой панели. ASUS ZenFone 7 Pro оснащён Super AMOLED матрицей формата Full HD+ с пропорциями 20 к 9. Частота обновления составила 90 Гц. Пиковая яркость – 1000 нит. Дисплей имеет размер 6,67 дюйма по диагонали, поддерживает расширенный диапазон и охватывает 110% цветовой гаммы DCI/P3. Матрице защиту от внешнего воздействия обеспечивает стекло Gorilla Glass шестого поколения.

А вот тыльная сторона оформлена Gorilla Glass 3. Рамка корпуса сделана из алюминия. Защиты от воды и пыли не заявлено. На тыльной стороне установлена камера перевёртыш, которая используется одновременно и как фронталка. Представлена она тремя оптическими модулями, а не двумя, как в ZenFone 6. Поэтому переворачивающаяся площадка прибавила в габаритах. К слову, размеры самого корпуса составили 165,1 х 77,3 х 9,6 мм, а вес – 230 граммов.

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Моторизированный Flip-up блок получил три основных модуля. Разрешение главного составило 64 Мп. В нём установлена матрица типа 1/1,72 дюйма. Размер пикселя – 0,8 мкм. Телеобъектив построен на 8-мегапиксельном датчике изображения и может похвастаться 3-кратным оптический зумом без потери качества. Для съёмки пейзажей и зданий имеется 12-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с углом захвата 113 градусов. В её основе лежит сенсор Sony IMX363 типа 1/2,55 дюйма с размером пикселя 1,4 мкм.

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Все три модуля получили фазовую автофокусировку. Оптической стабилизацией не может похвастать только ультраширокоугольная камера. Но она получила поддержку технологии HyperSteady Video. Записывать видео можно в 4K Ultra HD с частотой до 120 FPS, в Full HD с частотой до 240 FPS, в HD с частотой до 480 FPS и в 8K UHD при 30 FPS. В связи со своей особенностью ASUS ZenFone 7 Pro стал первым в мире смартфоном, который может вести съёмку на фронтальную камеру в 8K. По словам производителя, моторизированный блок выдерживает до 35 кг и свыше 180 000 циклов (100 флипов в день в течение пяти лет).

Ёмкость комплектного аккумулятора равна 5000 мА*ч. Он получил поддержку 30-ваттной зарядку по проводу через USB Type-C. Также на борту есть стереодинамики, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0. Разъём для проводных наушников в смартфоне отсутствует. Дактилоскопический сенсор установлен сбоку. Программной платформой для флагмана нового поколения служит ОС Android 10, дополненная проприетарной оболочкой ZenUI 7. Поддержка работы в сетях 5G тоже предусмотрена.

Стоимость ASUS ZenFone 7 Pro на родине производителя составила 925 долларов. Старт продаж запланирован на 1 сентября текущего года. Флагман появится на рынке в цветах Pastel White и Aurora Black. Цены для европейских стран будут объявлены компанией на следующей неделе.

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