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Huawei и Honor обновили семь смартфонов. Первая пустила новую версию проприетарной надстройки EMUI 10 для четырёх моделей, вторая – для трёх. Прошивкой EMUI 10.1 они уже не обзаведутся. Все семь телефонов представляют среднебюджетный ценовой сегмент.

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Вчера прошивка под номером EMUI 10.0.0.216 вышла на Honor 10 Lite. Обновление принесло патч безопасности за август 2020 года, а размер составляет чуть более 100 МБ. Напомним, что смартфон представили в ноябре 2018 года. Он получит чипсет Kirin 710, который на тот момент был лучшем в своё класса. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 24 Мп. За обеспечение питание электронике отвечает батарея ёмкостью 3400 мА*ч, а экран IPS имеет диагональ 6,21 дюйма.

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Хит продаж минувшего года Honor 8X получил программное обеспечение под номером EMUI 10.0.0.225 с августовской заплаткой безопасности. Размер файла составляет 100 МБ. Модель оборудована 12-нанометровой однокристальной системой Kirin 710. Для любителей мобильной фотографии предусмотрена основная камера разрешением 20 Мп + 2 Мп. Фронталка построена на 16-мегапиксельной матрице. Ёмкость комплектной батареи составила 3750 мА*ч.

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В Honor 20i безопасность системы повышена патчем безопасности, добавленным программным обеспечением EMUI 10.0.0.168. Модель оснащается тройной основной камерой разрешением 24 Мп + 8 Мп + 2 Мп и 32-мегапиксельной лицевой. Подсистема питания представлена АКБ на 3400 мА*ч, а вычислительным центром выступает фирменная однокристальная система Kirin 710.

А вот Huawei Y9s обзавёлся лишь июльским патчем безопасности. Размер обновления составляет менее 100 МБ. Прошивка имеет номер EMUI 10.0.252. Смартфон комплектуется тройной тыльной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп и аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч. Главная фишка устройства – выдвижная фронтальная камера на 16 Мп. Мозгом выступает однокристальная система Kirin 710F.

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Huawei Mate 20 Lite получил второй апдейт за несколько дней. На этот раз ему «прилетела» прошивка под номером v10.0.0.168, которая добавила заплатку безопасности ОС за август года нынешнего. Сам же смартфон отличается тем, что имеет две сдвоенные камеры. Спереди в широком вырезе установлена фронталка на 24 Мп + 2 Мп, а сзади – главная камера разрешением 20 Мп + 2 Мп. Вопросами питания занимается аккумулятор ёмкостью 3750 мА*ч, в то время как за вычислительную работу отвечает SoC Kirin 710.

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Тоже самое новшество, но с EMUI 10.0.0.160, получила модель Huawei nova 4e. Она также оборудована 12-нанометровой однокристальной платформой Kirin 710. Тройная основная камера имеет разрешение 24 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а для фронталки приберегли более популярный 32-мегапиксельный сенсор. Ёмкость комплектной батареи составила 3340 мА*ч.

Седьмая модель, получившая апдейт, называется Huawei Enjoy 9S. Смартфон оборудован уже не один раз упомянутым чипсетом Kirin 710. Ёмкость встроенного аккумулятора – 3400 мА*ч. Для получения фотографий и съёмки видео есть основная камера разрешением 24 Мп + 16 Мп + 2 Мп и фронтальная на 16 Мп. Прошивка пришла под номером EMUI 10.0.0.168.

Все модели, перечисленные в данной материале, были анонсированы в 2019 и 2018 годах. EMUI 10 для них основана на базе операционной системы Android 10. Проверить апдейт можно в специальном приложении «Поддержка» или в предпоследнем разделе настроек устройства, именуемом «Система и обновления».