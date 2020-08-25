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Сегодня мы писали о том, что компания Huawei обновила флагман 2015 года Mate 8. Он получил небольшой апдейт, принёсший режим Smart Charge Mode и патч безопасности за июль этого года. Также производитель уже успел обновить сразу шесть флагманских моделей 2017 и 2018 годов. Речь идёт о представителях серий Huawei Mate и Huawei P прошлого и позапрошлого поколений.

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На днях появилась информация о завершении срока действия Генеральной лицензии, что могло сулить много проблем владельцам смартфонов Huawei / Honor. Сообщалось, что вслед за лишением доступа к Google Mobile Services компания не сможет выпускать обновления программного обеспечения для старых моделей, не попавших под санкции. Но производитель успокоил сообщество, заявив, что несмотря на прекращение действия Генеральной лицензии и связанные с этим проблемы, для конечных пользователей никаких изменений не будет.

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Тут же Huawei выпустила несколько апдейтов ПО для флагманов 2017 и 2018 годов в лице Huawei Mate 10, Mate 20, P20 и их версий Pro. Смартфоны семейства Mate 10 предстали перед нами в 2017 году осенью в качестве первых в мире решений на Kirin 970 AI. Они получили прошивку под номером EMUI 10.0.0.175 с заплаткой безопасности ОС за июль года нынешнего.

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Напомним, что оба смартфона оснащены стереодинамиками, тыльной камерой с парой сенсоров на 12 Мп + 20 Мп, оптическим селфи-модулем на 8 Мп и аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч. Базовая модель получила дисплей IPS с пропорциями 16 к 9 и сканер отпечатков спереди. В версии Pro используется более современная широкоформатная панель OLED с соотношением сторон 2 к 1, а биометрический сенсор установлен сзади.

В Китае апдейт с теми же новшествами вышел на Huawei P20 и P20 Pro соответственно. Они были представлены в начале 2018 года. В Европе оба устройства начали получать стабильную прошивку EMUI 10.1.0.298, на что уже никто не надеялся.

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Старшая версия – первый в мире умный телефон с тройной основной камерой. Разрешение – 40 Мп + 8 Мп + 20 Мп. Решение вопросов питания легло на плечи аккумулятора на 4000 мА*ч. Huawei P20 обзавёлся более скромной батареей на 3400 мА*ч, а в основной камере установлено только два модуля – на 12 Мп и на 20 Мп. Оба флагмана получили тот же 10-нм чипсет Kirin 970 AI и 24-мегапиксельную фронтальную камеру. Экраном OLED и стереодинамиками может похвастаться только версия Pro.

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Завершаем заметку моделями Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. Это топовые смартфоны конца 2018 года и первые на рынке решения на 7-нанометровом мобильном процессоре Kirin 980. Обновление также приносит заплатку безопасности за август 2020 года.

Оба флагмана оборудованы 24-Мп фронтальной камерой и стереодинамиками. В Huawei Mate 20 установлена основная камера разрешением 12 Мп + 16 Мп + 8 Мп, а ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мА*ч. В Mate 20 Pro используется панель OLED с интегрированным биометрическим сенсором. В вырезе установлены компоненты системы Face ID. Ёмкость АКБ – 4200 мА*ч. В основной камере установлены сенсоры на 40 Мп, 20 Мп и 8 Мп.

Прошивка EMUI 10.1 / EMUI 10 для каждого из шести смартфонов построена на базе операционной системы Android 10. Наличие апдейта можно проверить через настройки («Система и обновления» – «Обновление ПО») либо через приложение «Поддержка».