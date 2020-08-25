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Лето заканчивается большими скидками на многие смартфоны на AliExpress. Некоторые модели упали в цене до рекордно низкого уровня. Например, Xiaomi Redmi Note 9S. На старте продаж это был довольно неоднозначный телефон, при цене от 295 долларов (249 евро) за начальную модификацию. Сейчас его стоимость упала почти в два раза.

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С промокодом POZVONIMAME и купоном продавца Xiaomi Redmi Note 9S купить можно примерно за 160 долларов, т.е. почти на 135 долларов дешевле, чем на старте продаж. За эти деньги модель предлагается 4 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти. В России рекомендованная цена, для сравнения, составила 17 990 рублей, а сейчас уже на «сером» рынке стоимость стартует с 14 000 рублей.

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В 190 долларов обойдётся вам модификация с 6 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 128 ГБ. На старте продаж за топовый вариант китайская компания просила 330 долларов (179 евро). В России продаётся только «серая» версия по цене от 16 000 рублей.

Отметим, что 165 долларов за конфигурацию 4/64 ГБ – минимальная цена за всё время с начала продаж. А вот стоимость модификации 6/128 ГБ уже падала до 180 долларов. Кроме того, за 190 долларов сейчас можно приобрести модель Redmi Note 9 Pro с 64-Мп камерой, NFC и 6/64 ГБ памяти.

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Что касается Xiaomi Redmi Note 9S, смартфон оборудован 6,67-дюймовым дисплеем Full HD+ IPS с отверстием под 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Корпус имеет размеры 165,8 х 76,7 х 8,8 мм и защиту от капель воды, т.е. попадание под дождь устройство переживёт. Дактилоскопический сенсор установлен сбоку, а на тыльной стороне обосновалась основная камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп и поддержкой 4K. Угол обзора в ультраширокоугольном модуле составил 119 градусов.

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Аппаратным базисом выступил 8-нанометровый чипсет Snapdragon 720G с графическим контроллером Adreno 618 GPU. Однокристальная система включает CPU с восемью ядрами, пиковая частота которых достигает 2,3 ГГц. Бенчмарку AnTuTu присуждает чуть более 250 000 баллов в среднем. В многопоточном режиме Geekbench 5 результат составляет почти 1800 баллов.

Подсистема питания представлена аккумулятором ёмкостью 5020 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу. Один из основных недостатков смартфона – отсутствие NFC. Зачем компания выпустила такую модель за пределами Индии, где она известна как Redmi Note 9 Pro (не путать с RN9 Pro для Европы), не совсем понятно. Но с точки зрения цены она закрыла разрыв между Redmi Note 9 и версией Pro.

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Для Xiaomi Redmi Note 9S пока что не вышла прошивка MIUI 12. Из коробки смартфон получил операционную систему Android 10 в паре с MIUI 11. На этом программном обеспечении он работает и спустя почти полгода после своего дебюта. Из остального отметим ИК-порт, USB-C, Wi-Fi / Bluetooth и выход под наушники. Для беспокоящихся о своём здоровье – SAR составляет 0,72 Вт/кг (голова) и 0,98 Вт/кг (тело) при максимально допустимом значении в Европе 2 Вт/кг.