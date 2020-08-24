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Xiaomi Redmi Note 9 Pro подешевел на 150 долларов – Snapdragon 720G, NFC, 128 ГБ памяти и аккумулятор на 5020 мА*ч по самой низкой цене

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Сегодня, 24 августа, на AliExpress стартовала очередная распродажа. В этот раз она называется «Миллион скидок». В рамках новой кампании рекордно подешевел смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Он появился на рынке по цене 355 долларов (299 евро) в топовой модификации, а сейчас стоимость упала на 150 долларов.

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В максимальной комплектации смартфон оборудован накопителем на 128 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти. Сейчас с промокодом LETONEUHODI, скидкой в честь распродажи и купоном продавца стоимость составляет лишь 205 долларов. Версия с 64 ГБ встроенного хранилища обойдётся чуть менее чем в 190 долларов. На старте продаж её цена составляла 320 долларов (269 евро).

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В России официально продаётся только версия 6/128 ГБ. На старте продаж её стоимость составила 23 990 рублей (320 долларов). Сейчас на «сером» рынке смартфон можно купить за 18 000 рублей (240 долларов). Официальные цены стартуют с 21 990 рублей. За эти деньги модель можно купить в магазине «Ситилинк». В то же время «серый» вариант с 64 ГБ встроенной памяти обойдётся минимум в 16 500 рублей (220 долларов). Все предложения на российском рынке на Xiaomi Redmi Note 9 Pro ждут вас по этой ссылке.

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Модель была анонсирована минувшей весной. Она стала флагманом линейки девятого поколения и одновременно самым дорогим смартфоном в истории серии. Устройство несёт на борту один из самых производительных мобильных чипов среднего уровня. Однокристальная система называется Snapdragon 720G. Платформа выполняется по нормам 8-нанометрового технологического процесса и является даже мощнее, чем Snapdragon 730G, несмотря на название. CPU имеет ядра с частотой до 2,3 ГГц и графику Adreno 618.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro комплектуется несъёмным аккумулятором ёмкостью 5020 мА*ч с поддержкой 30-ваттной зарядки по проводу. Смартфон обзавёлся чипом NFC, адаптером Wi-Fi с частотами 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.0 и разъёмом для наушников. Программной оболочкой выступает фирменная прошивка MIUI 11 на базе операционной системы Android 10. MIUI 12 пока ещё до телефона не добралась, но это случится до конца нынешнего года.

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На лицевой стороне смартфона установлена большая панель IPS формата Full HD+. Её размер составляет 6,67 дюйма по диагонали. Китайская компания отказалась от каплевидного выреза, и всё семейство девятого поколения получило экран с круглым отверстием по центру либо сбоку в зависимости от модели. У героя заметки фронтальная камера на 16 Мп расположилась по центру лицевой панели.

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В основной камере Xiaomi Redmi Note 9 Pro применяется сразу четыре модуля. Сегодня мы писали о падении стоимости смартфона Redmi Note 8 Pro. У него разрешение тыльной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Единственным отличием модели нового поколения является макромодуль. Его разрешение выросло с 2 Мп до 5 Мп. Видео всё так же снимать можно в 4K UHD только с кадровой частотой 30 к/сек.

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