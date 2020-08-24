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В России сильно упала стоимость смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Он был анонсирован в конце августа прошлого года, а через несколько недель добрался и до российского рынка. Рекомендованная стоимость модели стартовала с отметки 19 990 рублей. Сейчас её можно купить намного дешевле, но есть один нюанс.

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В магазине МТС цена Redmi Note 8 Pro в модификации с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составляет сейчас 16 990 рублей. Скидку в размере 4000 рублей можно получить, собрав комплект на сумму от 1000 рублей. Таким образом, стоимость смартфона снижается до 12 990 рублей, а весь комплект обойдётся примерно в 14 000 рублей, если добавить самые дешёвые товары.

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Ситуация со старшей конфигурацией идентичная. На старте продаж за модель просили 21 990 рублей. В МТС стоимость составляет 18 990 рублей, а снизить её можно ещё на 4000 рублей. Таким образом, версия с 6 ГБ оперативки и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ обойдётся в 14 990 рублей. Это наиболее выгодное предложение на смартфон в России за последние несколько месяцев, особенно если говорить об официально рознице.

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Напомним, что Xiaomi Redmi Note 8 Pro – первый представитель легендарной линейки с NFC под капотом. В этом плане он оказался даже лучше азиатской версии Pro девятого поколения. В Европе она известна как Redmi Note 9S. Сердцем бестселлера 2019-2020 годов является 12-нанометровая однокристальная система Helio G90T от MediaTek. В неё установлены ядра Cortex-A55 и Cortex-A76 с небольшим разбросом частот – 2,0 ГГц и 2,05 ГГц соответственно.

Корпус модели сделан из пластика, а спереди и сзади используются стеклянные панели Gorilla Glass пятого поколения. На лицевой стороне расположился дисплей на базе жидкокристаллической матрицы диагональю 6,53 дюйма. Вверху предусмотрен каплевидный вырез под 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Разрешение составляет 1080p по узкой стороне. Пропорции матрицы – 19,5 к 9. Производителем заявлена максимальная яркость 500 нит и поддержка стандарта HDR10.

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Подсистема питания в Redmi Note 8 Pro представлена встроенным аккумулятором на 4500 мА*ч с 18-Вт зарядкой по проводу. В смартфоне есть радио, ИК-излучатель, Wi-Fi / Bluetooth и разъём для наушников. Восполнить заряд несъёмной батареи можно через симметричный порт USB-C. На тыльной стороне обосновался биометрический сканер. В Азии модель уже получила прошивку MIUI 12. В России и Европе пока что программной платформой выступает оболочка MIUI 11 на операционной системе Android 10. Глобальная версия программного обеспечения тоже ещё не вышла.

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Основная камера представлена квартетом объективов. По центру задней панели со смещением к верхней грани установлен трёхмодульный блок разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а справа обосновались ещё один 2-мегапиксельный датчик изображения и светодиодная вспышка. Записывать ролики можно в 4K UHD при 30 к/сек. К слову, Xiaomi Redmi Note 8 Pro – первый в индустрии смартфон с 64-мегапиксельной основной камерой.