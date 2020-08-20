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Компания Google в 2016 году выпустила смартфоны Pixel первого поколения, которые заменили на рынке более скромные модели Nexus. В 2018 году вышли флагманы третьего поколения во главе с Google Pixel 3 XL. В России он официально не продаётся, а цена на «сером» рынке упала примерно на 48 000 рублей по сравнению со стартом продаж.

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37 000 рублей сейчас стоит «серый» смартфон со 128 ГБ встроенной памяти на борту без возможности расширения картами microSD. На старте продаж за модель просили порядка 85 000 рублей. На 41 000 рублей упала стоимость Pixel 3 XL в конфигурации с накопителем вместимостью 64 ГБ. Если в конце прошлого года его можно было купить за 75 000 рублей, то сейчас цена составляет 34 000 рублей. Вне зависимости от модификации объём оперативной памяти – 4 ГБ.

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Вычислительным центром в Google Pixel 3 XL выступает 10-нанометровый чипсет Snapdragon 845. Однокристальная система получила по четыре ядра Kryo 385 с частотой 1,6 ГГц и 2,5 ГГц, а за графику отвечает ускоритель Adreno 630 GPU. Вопросами питания занимается несъёмная аккумуляторная батарея ёмкостью 3430 мА*ч. Она поддерживает зарядку по проводу USB Power Delivery 2.0 и беспроводным путём Qi.

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Во флагмане установлена матрица на органических светодиодах с пластиковой подложкой и поддержкой стандарта HDR. Диагональ составляет 6,3 дюйма, а разрешение – 1440 точек по узкой стороне. В экране есть большой вырез с двумя 8-мегапиксельными датчиками изображения, один из которых имеет ультраширокоугольную оптику. На лицевой стороне обосновались фронтальные стереодинамики.

Третье поколение смартфонов – последнее с двухчастной тыльной стороной. Она оформлена стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Сзади установлены сканер отпечатков пальцев, вспышка и одинарный модуль основной камеры с 12,2-мегапиксельной матрицей. Google Pixel 3 XL поддерживает ночной режим съёмки, имеет оптическую стабилизацию и может снимать ролики в формате 4K Ultra HD.

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Смартфоны американской компании работают под управлением стоковой версии операционной системы без дополнительных графических надстроек. Pixel 3 XL не является исключением. Модель появилась в продаже с ОС Android 9.0 Pie, а сейчас работает на базе ОС Android 10. В сентябре нынешнего года выйдет стабильная версия Android 11. Из прочего можно отметить NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS и отсутствие разъёма для проводных наушников.