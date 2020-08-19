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Huawei MateBook X 2020 представлены официально: Intel Core i5/i7, пассивное охлаждение и «плавающий» дисплей по цене от 1150 долларов

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Китайская компания Huawei представила три новых ноутбука в рамках серии MateBook 2020. Новинки оснащены мобильными процессорами Intel Core i5 и Core i7 десятого поколения, а цена стартует с отметки 1150 долларов.

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Разница между тремя моделями заключается в объёме оперативной памяти и CPU. Все устройства получили твердотельный накопитель SSD вместимостью 512 ГБ, четыре динамика, выдвижную веб-камеру, клавиатуру с подсветкой, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 42 Вт*ч с поддержкой 65-ваттной проводной зарядки. На борту есть два порта USB Type-C, чип NFC, адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц.

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За охлаждение отвечает инновационная система с тонкой испарительной камерой и графитовыми панелями. По словам производителя, такое решение позволяет максимально снизить уровень шума во время работы. Новинки оборудованы 13-дюймовыми «плавающими» дисплеями Floating Full Screen с тонкими рамками. Экран занимает 90% внутренней стороны крышки. Разрешение составляет 3000 х 2000 пикселей, что соответствует формату 3K. Плотность точек – 280 ppi. Производитель заявляет контрастность 1500:1 и 100% охват цветовой гаммы sRGB.

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Весят новинки около 1 кг. Габаритные размеры составляют 28,84 х 20,67 х 1,36 см. Без подзарядки модели могут проработать до 9 часов. В базовой и продвинутой модификациях предусмотрен 14-нанометровый мобильный процессор Intel Core i5-10210U и 8/16 ГБ оперативной памяти соответственно. Тип ОЗУ – LPDDR3-2133. Топовая версия получила 16 ГБ ОЗУ и чип Intel Core i7-10510U. Оба процессора имеют по четыре ядра и поддерживают технологию многопоточности.

Старт продаж новинок запланирован на 24 августа 2020 года. Сегодня в Китае открывается приём предварительных заказов. Стоимость Huawei MateBook X 2020 на Intel Core i7-10510U составила 9999 юаней или 1450 долларов. Базовую модификацию компания оценила в 7999 юаней или 1150 долларов. За 16 ГБ ОЗУ в паре с Intel Core i5-10210U отдать придётся на 150 долларов больше.

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