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В этом году компания Google представила только один смартфон и сделала предварительный анонс ещё двух моделей, но с высокой долей вероятности они появятся лишь в 2021 году. Таким образом, Google Pixel 4 XL является до сих пор самым продвинутым смартфоном калифорнийской компании.

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Его презентация состоялась 15 октября прошлого года. Спустя неделю флагман поступил в продажу в некоторых странах Западной Европы и Северной Америки. В России официально американская компания свои смартфоны не продаёт. Стоимость на «сером» рынке составила 80 000-85 000 рублей в зависимости от объёмов встроенной памяти. Её может быть предусмотрено 64 ГБ или 128 ГБ, при том что оперативки в обоих случаях установлено 6 ГБ.

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С момента премьеры Google Pixel 4 XL прошло уже много месяцев. В этом году стоимость смартфона с 64 ГБ ПЗУ находилась в пределах 55 000-65 000 рублей, а средняя цена модели с накопителем на 128 ГБ составляла 60 000-70 000 рублей. По сравнению со стартом продаж флагман подешевел примерно на треть.

Стоимость версии с 64 ГБ встроенной памяти упала с 80 000 рублей до 53 000 рублей (33,75%). Модель с хранилищем удвоенной вместимости подешевела с 85 000 рублей почти до 59 000 рублей (30,5%). Для сравнения, в Европе на eBay за смартфон сейчас просят 699 евро (61 000 рублей) и 749 евро (65 500 рублей) соответственно.

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Google Pixel 4 XL оснащается матрицей OLED на пластиковой подложке. Экран имеет разрешение 6,3 дюйма и разрешение 1440 х 3040 точек. Соотношение сторон – 19 к 9. Плотность точек – 537 пикселей/дюйм. Дисплей флагмана поддерживает расширенный динамический диапазон и частоту обновления 90 Гц, а прикрывает его стекло Gorilla Glass пятого поколения.

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Американская компания отказалась от использования выреза, который был одним из самых неоднозначных элементов версии XL предыдущего поколения. Но из-за наличия большого объектива 8-мегапиксельной фронтальной камеры и множества дополнительных сенсоров отступ в верхней части экрана оказался намного шире нижней рамки.

Основная камера обосновалась на небольшой квадратной площадке в левом верхнем углу стеклянной тыльной стороны. Она получила две матрицы – на 12,2 Мп и на 16 Мп. Первая соединена с 27-мм объективом с апертурой f/1,7. Вторая входит в состав телефотомодуля с 50-миллиметровой оптикой и 2-кратным зумом без потери качества. Камера Pixel 4 XL имеет оптическую стабилизацию и может снимать ролики в формате 4K Ultra HD.

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Сердцем модели выступает 7-нанометровая платформа Snapdragon 855 с графическим ядром Adreno 640. За питание отвечает аккумулятор на 3700 мА*ч. Google Pixel 4 XL является одним из немногих Android-смартфонов с системой Face ID вместо сканера отпечатков пальцев. К слову, флагман осенью получит операционную систему Android 11. Из прочего стоит отметить наличие всех беспроводных интерфейсов, защиту от воды по стандарту IP68, беспроводную зарядку по стандарту Qi и стереофонические динамики. Разъёма для наушников и слота под microSD в смартфоне не оказалось.