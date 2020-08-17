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Xiaomi объявила о выходе MIUI 12 на Android 10 для десяти смартфонов 2018-2020 годов. О трёх моделях 2018 года мы уже писали сегодня. Это флагман Xiaomi Mi 8 Pro, а также середняки Mi Max 3 и Mi 8 Lite. В этом материале расскажем ещё о семи смартфонах, которые отныне работают на MIUI 12. Два из них получили апдейт в России. С них и начнём.

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На минувших выходных российская версия MIUI стала доступна для субфлагмана 2019 года Xiaomi Mi 9 SE. Она проходит под номером v12.0.1.0.QFBRUXM. Этот же смартфон получил европейскую и глобальную прошивки под номерами v12.0.1.0.QFBEUXM и v12.0.1.0.QFBMIXM соответственно.

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Напомним, что Xiaomi Mi 9 SE являлся в своё время самым дешёвым смартфоном китайской компании со встроенным в дисплей дактилоскопом. Экран OLED имеет размер 5,97 дюйма диагонали и разрешение Full HD+. Одной из особенностей модели является SoC Qualcomm SD712, выполненная по 10-нанометровой технологии. Смартфон получил основную камеру разрешением 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп с 2-кратным зумом, а ёмкость аккумулятора составила 3070 мА*ч.

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Сегодня в России также вышла прошивка MIUI 12.02.0.QFCRUXM для Xiaomi Mi 9 Lite. Кроме того, модель, вышедшая летом прошлого года, уже успела получить апдейт в Европе (v12.0.2.0.QFCEUXM) и глобальную версию ПО под номером v12.0.2.0.QFCMIXM.

Смартфон позиционируется в качестве доступного камерофона. Он имеет тыльную камеру на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп и фронталку на 32 Мп. Мозгом выступает 10-нанометровый чипсет Snapdragon 710 с графикой Adreno 616. Xiaomi Mi 9 SE получил NFC, Super AMOLED панель с интегрированным биометрическим сканером и аккумулятор на 4030 мА*ч.

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Глобальная сборка MIUI 12.0.3.0.QJOMIXM вышла на Redmi Note 9 после того, как распространение было отменено из-за проблем. Модель оснащена 12-нанометровым чипсетом Helio G80 с 3/4 ГБ оперативки. В телефоне задействована камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фронталка с сенсором на 13 Мп. Встроенный аккумулятор имеет вместимость 5020 мА*ч и поддерживает 18-ваттную проводную подзарядку.

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Два устройства китайской компании 2020 года получили MIUI 12 Stable ROM в Индии. Это флагман Xiaomi Mi 10 и середняк POCO X2. Для них вышли прошивки под номерами v12.0.2.0.QJBINXM и v12.0.1.0.QGHINXM соответственно.

POCO X2 оснащён чипом Snapdragon 730G и может похвастаться дисплеем IPS с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Основная камера имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальная – 20 Мп + 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мА*ч.

Xiaomi Mi 10 несёт на борту процессор Snapdragon 865. В основной камере установлены два модуля на 2 Мп, а также матрицы на 108 Мп и 13 Мп. Питание обеспечивает АКБ на 4780 мА*ч, а дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц.

Xiaomi Mi 9T Pro уже давно получил стальную глобальную прошивку MIUI 12. Сейчас для него вышла новая версия под номером v12.0.2.0.QFKMIXM, которая принесла патч безопасности за июль нынешнего года. Смартфон оборудованы чипом Snapdragon 855 и имеет выдвижную фронталку на 20 Мп. Вопросами питания занимается аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч, а основная камера имеет сенсоры на 48 Мп, 8 Мп, 13 Мп и 2-кратный зум.

Наконец, последний смартфон с MIUI 12 – флагман Xiaomi Mi 10 Pro. Ему пришла европейская версия v12.0.1.0.QJAEUXM размером около 1 ГБ. Это единственный аппарат в нашей заметки, для которого апдейт распространяется исключительно «по воздуху», и пока нельзя установить обновление вручную.

Флагман комплектуется 7-нм SoC Snapdragon 865, OLED-панелью с частотой обновления 90 Гц и аккумулятором на 4500 мА*ч. Основная камера имеет разрешение 108 Мп + 20 Мп + 8 Мп + 12 Мп и поддерживает съёмку видео в 8K Ultra HD при 30 FPS.