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Старый флагман Xiaomi получил стабильную прошивку MIUI 12 Stable ROM на Android 10

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Китайская компания Xiaomi продолжает обновлять смартфоны. На прошлой неделе мы несколько раз писали о распространении бета-версии MIUI 12 Closed Beta. В этом материале расскажем о выходе стабильной прошивки MIUI 12 для одного из самых старых смартфонов китайской компании среди тех, которым обещана новая версия программного обеспечения. Он называется Xiaomi Mi 8 Pro.

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Модель была анонсирована осенью 2018 года и появилась спустя несколько месяцев в России по цене 40 000 рублей, став самым дорогим флагманом китайской компании. Со временем официальная стоимость упала в два раза.

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Пока что обновление для Xiaomi Mi 8 Pro рассылается только в Китае. Прошивка MIUI 12 Stable ROM проходит под номером v12.0.1.0.QECCNXM. Как всегда, апдейт рассылается «по воздуху», но вы можете скачать архив для установки программного обеспечения вручную через режим Recovery, чтобы не ждать OTA-обновления. Размер файла составляет 2,1 ГБ. Для скачивания нажмите тут. В продажу смартфон поступил с операционной системой Android 8.1 Oreo и оболочкой MIUI 10. Прошивка MIUI 12 основана на ОС Android 10.

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Напомним, что Xiaomi Mi 8 Pro является улучшенной версией модели Mi 8 и почти не отличается от Mi 8 Explorer Edition. Флагман оснащён активной матрицей на органических светодиодах с улучшенной цветопередачей и поддержкой расширенного динамического диапазона. Диагональ составляет 6,21 дюйма, а разрешение соответствует формату Full HD+. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass пятого поколения, которым оформлена и тыльная сторона смартфона.

Под капотом флагмана установлен 10-нанометровый чипсет Snapdragon 845 с частотой 1,8-2,8 ГГц и графикой Adreno 630. Однокристальная система работает в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного флеш-накопителя типа UFS 2.1 составляет 128 ГБ вне зависимости от модификации. За питание отвечает скромный аккумулятор ёмкостью 3000 мА*ч, который поддержку 18-ваттную проводную подзарядку по технологии Qualcomm QC 4+.

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Xiaomi Mi 8 Pro комплектуется основной камерой с разрешением 12 Мп + 12 Мп. Она получила 4-осевую оптическую стабилизацию, 2-кратный зум без потери качества топовый на тот момент датчики изображения Sony IMX363 и поддержку записи видео в 4K UHD. Разрешение фронтальной камеры составило 20 Мп. Она обосновалась в широком вырезе на лицевой стороне вместе с компонентами системы 3D-распознавания лиц. Увы, данная технология в Android-смартфонах так и не прижилась. Сейчас она встречается только у Pixel 4/4XL, Huawei Mate 20/Mate 30 Pro и Huawei P40 Pro+.

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Стоит отметить, что Xiaomi Mi 8 Pro является одним из первых в мире смартфонов со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Флагман 2018 года также обзавёлся адаптерами Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, двухчастотным навигационным модулем GPS, NFC и USB-C. Разъём для проводных наушников, слот под microSD и защита от воды не предусмотрены. Одной из особенностей модели является прозрачная тыльная сторона, за которой виден макет внутренностей смартфона.

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