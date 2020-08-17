Два дешёвых смартфона Xiaomi 2018 года получили стабильную прошивку MIUI 12
Сегодня мы писали о том, что китайская компания Xiaomi выпустила стабильную версию программной оболочки MIUI 12 для флагмана 2018 года Mi 8 Pro. Производитель обновил ещё две более скромные модели двухлетней давности. В этот раз мы поговорим о субфлагмане Xiaomi Mi 8 Lite и о фаблете Xiaomi Mi Max 3.
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Обе модели получили стабильную прошивку MIUI 12 в Китае. Она построена на базе операционной системы Android 10. При этом в продаже в 2018 году смартфоны появились с Android 8.1 Oreo и оболочкой MIUI 10. Из общего также стоит отметить 4/6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64/128 ГБ в зависимости от модификации, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB Type-C, поддержку 18-ваттной проводной зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, тыльный сканер отпечатков пальцев, основную камеру с разрешением 12 Мп + 5 Мп и поддержкой видеосъёмки в 4K UHD с частотой 30 к/сек и отсутствие чипа NFC.
Xiaomi Mi Max 3 является последним представителем семейства Mi Max. Смартфон анонсировали в середине лета 2018 года, а в летом прошлого года компания объявила о закрытии серии. Он оборудован панелью IPS формата Full HD+ с соотношением сторон 2 к 1. Диагональ составляет 6,9 дюйма. Фаблет заключён в цельнометаллический корпус со стеклом на лицевой стороне.
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Под капотом установлен 14-нанометровый мобильный чип Snapdragon 636 с частотой 1,6-1,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 509. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА*ч. Также отметим разъём для наушников и стереодинамики.
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Xiaomi Mi Max 3 получил MIUI 12 Stable ROM под номером v12.0.1.0.QEDCNXM. Обновление рассылается «по воздуху». Скачать архив для установки в ручном режиме через Recovery можно по этой ссылке. Размер файла составляет 2,0 ГБ.
Xiaomi Mi 8 Lite представили в сентябре 2018 года. Он оснащается 6,26-дюймовой панелью IPS формата Full HD+ с пропорциями 19 к 9. Фронтальная камера с разрешением 24 Мп установлена в широком вырезе вместе с сенсорами освещения/приближения и речевым динамиком.
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Сердцем смартфона выступает 14-нанометровая однокристальная система Snapdragon 660. Она имеет ядра с частотой от 1,8 ГГц до 2,2 ГГц и графикой Adreno 512. За питание отвечает аккумулятор на 3350 мА*ч. В устройстве нет разъёма для наушников и стереодинамиков.
Для Xiaomi Mi 8 Lite выпущена прошивка под номером v12.0.1.0.QDTCNXM. Чтобы скачать обновление для установки вручную, нажмите здесь. Размер архива составляет 2,1 ГБ. Перед установкой апдейта рекомендуется сделать резервное копирование данных.
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