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36 смартфонов Xiaomi получили новую версию оболочки MIUI 12 – список и ссылки на загрузку

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Сегодня, 12 августа, китайская компания Xiaomi разослала свежую версию прошивки MIUI 12 на 36 смартфонов, включая одну модель бренда POCO и дюжину устройств Redmi. Скачать программное обеспечение для установки через сторонний Recovery можно в таблице в конце заметки. Оболочка во всех случаях построена на Android 10.

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На прошлой неделе китайский производитель выпустил закрытую бета-версию MIUI 12 на операционной системе Android 11 Beta 2. Её получили флагманы нынешнего года Mi 10/Pro, Redmi K30 Pro и POCO F2 Pro. На этой неделе уже вышло три сборки MIUI 12 Closed Beta, но вышеперечисленные смартфоны не получили ни одного апдейта. Возможно, уже в ближайшее время компания перейдёт к выпуску прошивки на Android 11 Beta 3. Третья публичная бета-версия «зелёного робота» была анонсирована два дня назад, 10 августа.

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Отметим, что из трёх с половиною десятков моделей только четыре были выпущены в нынешнем году. Это Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, POCO X2 и Xiaomi Mi 10 Lite 5G. К слову, Redmi 10X 5G на момент анонса был самым дешёвым смартфоном мире с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Его стоимость в начальной конфигурации памяти составила 225 долларов.

Десять моделей из 36 были анонсированы в 2018 году. Это всё семейство Xiaomi Mi 8, а также Mi MIX 2S, Mi MIX 3 и Mi Max 3. Кроме того, стоит отметить, что почти все смартфоны оборудованы мобильными процессорами от Qualcomm. Только три устройства несут на борту однокристальную систему производства MediaTek: Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G и Redmi Note 8 Pro. Они получили чипсеты Dimensity 820 5G (7 нм), Dimensity 820 5G и Helio G90T (12 нм) соответственно.
Бренд
Модель
SoC
Скачать
1
Xiaomi
Mi 9 Pro 5G
SD855+
2
Xiaomi
Mi 9
SD855
3
Xiaomi
Mi 9T
SD730
4
Xiaomi
Mi 9T Pro
SD855
5
Xiaomi
Mi 8 SE
SD710
6
Xiaomi
Mi 8 UD
SD845
7
Xiaomi
Mi 8 Pro
8
Xiaomi
Mi 8
SD845
9
Xiaomi
Mi 8 Lite
SD660
10
Xiaomi
Mi 8 Youth
11
Xiaomi
Mi 8 EE
SD845
12
Xiaomi
Mi Max 3
SD636
13
Xiaomi
Mi MIX 3
SD845
14
Xiaomi
Mi MIX 2S
SD845
15
Xiaomi
Mi 9 Lite
SD710
16
Xiaomi
Mi CC9
17
Xiaomi
Mi CC9e
SD655
18
Xiaomi
Mi 9 SE
SD712
19
Xiaomi
Mi CC9 Pro
SD730G
20
Xiaomi
Mi CC9 Pro Premium
21
Xiaomi
Mi Note 10
22
Xiaomi
Mi Note 10 Pro
23
Xiaomi
Mi 10 Youth
SD765G

24
Redmi
Note 8
SD655
25
Redmi
Note 8 Pro
Helio G90T
26
Redmi
Note 7
SD660
27
Redmi
Note 7S
28
Redmi
Note 7 Pro
SD675
29
Redmi
10X 5G
Dimensity 820 5G
30
Redmi
10X Pro 5G
Dimensity 820 5G
31
Redmi
K20
SD730
32
Redmi
K30 4G
SD730G
33
Redmi
K30 5G
SD765G
34
Redmi
K20 Pro
SD855
35
Redmi
K20 Pro Premium
SD855

36
POCO
X2
SD730G
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