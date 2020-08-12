36 смартфонов Xiaomi получили новую версию оболочки MIUI 12 – список и ссылки на загрузку
Сегодня, 12 августа, китайская компания Xiaomi разослала свежую версию прошивки MIUI 12 на 36 смартфонов, включая одну модель бренда POCO и дюжину устройств Redmi. Скачать программное обеспечение для установки через сторонний Recovery можно в таблице в конце заметки. Оболочка во всех случаях построена на Android 10.
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На прошлой неделе китайский производитель выпустил закрытую бета-версию MIUI 12 на операционной системе Android 11 Beta 2. Её получили флагманы нынешнего года Mi 10/Pro, Redmi K30 Pro и POCO F2 Pro. На этой неделе уже вышло три сборки MIUI 12 Closed Beta, но вышеперечисленные смартфоны не получили ни одного апдейта. Возможно, уже в ближайшее время компания перейдёт к выпуску прошивки на Android 11 Beta 3. Третья публичная бета-версия «зелёного робота» была анонсирована два дня назад, 10 августа.
Отметим, что из трёх с половиною десятков моделей только четыре были выпущены в нынешнем году. Это Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, POCO X2 и Xiaomi Mi 10 Lite 5G. К слову, Redmi 10X 5G на момент анонса был самым дешёвым смартфоном мире с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Его стоимость в начальной конфигурации памяти составила 225 долларов.
Десять моделей из 36 были анонсированы в 2018 году. Это всё семейство Xiaomi Mi 8, а также Mi MIX 2S, Mi MIX 3 и Mi Max 3. Кроме того, стоит отметить, что почти все смартфоны оборудованы мобильными процессорами от Qualcomm. Только три устройства несут на борту однокристальную систему производства MediaTek: Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G и Redmi Note 8 Pro. Они получили чипсеты Dimensity 820 5G (7 нм), Dimensity 820 5G и Helio G90T (12 нм) соответственно.
|
№
|
Бренд
|
Модель
|
SoC
|
Скачать
|
1
|
Xiaomi
|
Mi 9 Pro 5G
|
SD855+
|
2
|
Xiaomi
|
Mi 9
|
SD855
|
3
|
Xiaomi
|
Mi 9T
|
SD730
|
4
|
Xiaomi
|
Mi 9T Pro
|
SD855
|
5
|
Xiaomi
|
Mi 8 SE
|
SD710
|
6
|
Xiaomi
|
Mi 8 UD
|
SD845
|
7
|
Xiaomi
|
Mi 8 Pro
|
8
|
Xiaomi
|
Mi 8
|
SD845
|
9
|
Xiaomi
|
Mi 8 Lite
|
SD660
|
10
|
Xiaomi
|
Mi 8 Youth
|
11
|
Xiaomi
|
Mi 8 EE
|
SD845
|
12
|
Xiaomi
|
Mi Max 3
|
SD636
|
13
|
Xiaomi
|
Mi MIX 3
|
SD845
|
14
|
Xiaomi
|
Mi MIX 2S
|
SD845
|
15
|
Xiaomi
|
Mi 9 Lite
|
SD710
|
16
|
Xiaomi
|
Mi CC9
|
17
|
Xiaomi
|
Mi CC9e
|
SD655
|
18
|
Xiaomi
|
Mi 9 SE
|
SD712
|
19
|
Xiaomi
|
Mi CC9 Pro
|
SD730G
|
20
|
Xiaomi
|
Mi CC9 Pro Premium
|
21
|
Xiaomi
|
Mi Note 10
|
22
|
Xiaomi
|
Mi Note 10 Pro
|
23
|
Xiaomi
|
Mi 10 Youth
|
SD765G
|
|
24
|
Redmi
|
Note 8
|
SD655
|
25
|
Redmi
|
Note 8 Pro
|
Helio G90T
|
26
|
Redmi
|
Note 7
|
SD660
|
27
|
Redmi
|
Note 7S
|
28
|
Redmi
|
Note 7 Pro
|
SD675
|
29
|
Redmi
|
10X 5G
|
Dimensity 820 5G
|
30
|
Redmi
|
10X Pro 5G
|
Dimensity 820 5G
|
31
|
Redmi
|
K20
|
SD730
|
32
|
Redmi
|
K30 4G
|
SD730G
|
33
|
Redmi
|
K30 5G
|
SD765G
|
34
|
Redmi
|
K20 Pro
|
SD855
|
35
|
Redmi
|
K20 Pro Premium
|
SD855
|
|
36
|
POCO
|
X2
|
SD730G
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