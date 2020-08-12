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Сегодня, 12 августа, китайская компания Xiaomi разослала свежую версию прошивки MIUI 12 на 36 смартфонов, включая одну модель бренда POCO и дюжину устройств Redmi. Скачать программное обеспечение для установки через сторонний Recovery можно в таблице в конце заметки. Оболочка во всех случаях построена на Android 10.

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На прошлой неделе китайский производитель выпустил закрытую бета-версию MIUI 12 на операционной системе Android 11 Beta 2. Её получили флагманы нынешнего года Mi 10/Pro, Redmi K30 Pro и POCO F2 Pro. На этой неделе уже вышло три сборки MIUI 12 Closed Beta, но вышеперечисленные смартфоны не получили ни одного апдейта. Возможно, уже в ближайшее время компания перейдёт к выпуску прошивки на Android 11 Beta 3. Третья публичная бета-версия «зелёного робота» была анонсирована два дня назад, 10 августа.

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Отметим, что из трёх с половиною десятков моделей только четыре были выпущены в нынешнем году. Это Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G, POCO X2 и Xiaomi Mi 10 Lite 5G. К слову, Redmi 10X 5G на момент анонса был самым дешёвым смартфоном мире с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Его стоимость в начальной конфигурации памяти составила 225 долларов.

Десять моделей из 36 были анонсированы в 2018 году. Это всё семейство Xiaomi Mi 8, а также Mi MIX 2S, Mi MIX 3 и Mi Max 3. Кроме того, стоит отметить, что почти все смартфоны оборудованы мобильными процессорами от Qualcomm. Только три устройства несут на борту однокристальную систему производства MediaTek: Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G и Redmi Note 8 Pro. Они получили чипсеты Dimensity 820 5G (7 нм), Dimensity 820 5G и Helio G90T (12 нм) соответственно.