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Американская компания Microsoft решила пополнить линейку Surface новым смартфоном. Он называется Microsoft Surface Duo. Фишкой смартфона является форм-фактор.

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Телефон-книжка оснащён двумя панелями диагональю 5,6 дюйма каждая. Дисплеи имеют разрешение 1800 х 1350 точек. В развёрнутом состоянии мы получаем 8,1-дюймовый экран. Его компания называется PixelSense Fusion. Разрешение составляет 2700 х 1800 точек.

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Сердцем новинки стал флагманский мобильный процессор, но первой половины минувшего года. Модель получила 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 855 с пиковой частотой 2,84 ГГц и графическим контроллером Adreno 640. Платформа работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти, а встроенный флеш-накопитель характеризуется вместимостью 256 ГБ.

За питание отвечает аккумуляторная батарея на 3556 мА*ч. Она получила поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Основная камера построена на базе датчика изображения редкого разрешения 11 Мп. Толщина корпуса составляет 4,8 мм в разложенном состоянии и 9,6 мм в закрытом.

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Microsoft Surface Duo не поддерживает мобильные сети пятого поколения. Также новинка осталась без стереодинамиков, чипа NFC и оптической стабилизации изображения. О наличии разъёма для наушников информации нет. А вот что точно имеется, так это поддержка работы с цифровым пером. Ещё одной особенностью является поддержка подключения ОС Windows 10 в облаке через Windows Virtual Desktop.

В продажу Microsoft Surface Duo поступит 10 сентября 2020 года с предустановленной операционной системой Android 10. Стоимость смартфона составила 1399 долларов.