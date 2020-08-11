Xiaomi Redmi K30 Ultra представлен официально – топовая начинка по цене первого флагмана компании
На сегодняшней презентации, в рамках которой был анонсирован флагман Mi 10 Ultra с лучшей камерой по версии DxOMark, китайская компания представила ещё одну новинку. Она называется Redmi K30 Ultra. Смартфон получил топовое железо и символическую стоимость.
реклама
Redmi K30 Ultra построен на базе смартфона Redmi K30 Pro и является его немного упрощённой версией. Ожидается, что в продаже за пределами Китая модель появится уже как POCO F2. Напомним, что Redmi K30 Pro продаётся как POCO F2 Pro в России и стоит 50 000 рублей официально.
Новинка позаимствовала у версии Pro панель Super AMOLED диагональю 6,67 дюйма формата Full HD+ с интегрированным биометрическим сенсором. При этом максимальная яркость выросла до 1200 нит, а частота обновления изображения – с 60 Гц до 120 Гц. Поддержка расширенного динамического диапазона тоже заявлена.
Фронталка осталась выдвижной 16-мегапиксельной, а основную камеру немного упростили. Она тоже получила разрешение 64 Мп + 5 Мп + 13 Мп + 2 Мп, но при этом угол обзора ультраширокоугольного модуля уменьшился со 123 градусов до 119 градусов и пропала поддержка записи видео в форматах 8K Ultra HD и 4K UHD при 60к/сек.
реклама
Немного урезали и подсистему питания. Ёмкость встроенного аккумулятора в Redmi K30 Ultra составила 4500 мА*ч, что на 200 мА*ч меньше, чем у версии Pro. 33-ваттная проводная подзарядка через симметричный порт USB-C при этом никуда не делась. За снижение нагрева отвечает теплоотводящая пластина площадью около 35 кв. см.
реклама
Главное же отличие и особенность смартфона – мобильный процессор. Под капотом новинки установлена однокристальная система MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Чипсет имеет по четыре ядра Cortex-A77 и Cortex-A55 с частотой 2,6 ГГц и 2,0 ГГц соответственно. Графическая система представлена ускорителем Mali-G77 MC9. На борту установлена оперативная память в объёме 6/8 ГБ, а вместимость встроенного накопителя в зависимости от комплектации составляет от 128 ГБ до 512 ГБ.
Модель имеет чип NFC и работает под управлением операционной системы Android 10. Сразу из коробки пользователи получат фирменную прошивку MIUI 12. На борту есть стереофонические динамики, адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi 6, модуль GPS, инфракрасный излучатель и разъём для подключения проводной гарнитуры. Беспроводная зарядка, слот для microSD и защита от воды не предусмотрены. Корпус сделан из стекла и металла. Новинка весит 213 граммов при габаритных размерах 163,3 х 75,4 х 9,1 мм.
реклама
Ровно 10 лет назад китайская компания Xiaomi представила свой первый флагманский смартфон Mi 1. Он был оценён в 1999 юаней. Столько же стоит Redmi K30 Ultra в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. По текущему курсу это порядка 285 долларов. Стоимость конфигураций со 128 ГБ и 256 ГБ хранилища при 8 ГБ оперативки составила 315 долларов и 360 долларов соответственно. Версию 8/512 ГБ оценили в 390 долларов.
Старт продаж в Китае запланирован на 14 августа текущего года. Покупателям Xiaomi Redmi K30 Ultra будет предлагаться в трёх цветовых решениях: Lunar White, Extreme Night Black и Mint Green. О дате европейской премьеры будет объявлено отдельно.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила