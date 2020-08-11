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Компания Xiaomi в эти минуты (на момент написания материала) представляет в Китае смартфон Mi 10 Ultra. Но ещё до завершения презентации отчёт о возможностях камеры опубликовала французская лаборатория DxO, после чего вопросов к её объективности не убавится.

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В материале, опубликованном на сайте DxOMark, уже перечислены некоторые технические характеристики смартфона, включая все параметры основной камеры. Как оказалось, далеко не вся информация о новинке подтвердилась.

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Например, Xiaomi Mi 10 Ultra получил мобильный процессор Snapdragon 865 вместо Snapdragon 865+ и остался без 108-мегапиксельной камеры в отличие от моделей Mi 10 и Mi 10 Pro, которые вышли в феврале года нынешнего. В новинке установлена Quad-камера. Как мы и предполагали во вчерашнем материале, флагман обзавёлся сразу двумя телеобъективами.

В 120-миллиметровом модуле, который имеет перископную конструкцию и 5-кратный зум, используется 48-мегапиксельный сенсор типа ½ дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Светосила – f/4,1. Есть автофокусировка и оптическая стабилизация. 50-миллиметровый телеобъектив (2x зум) не имеет оптической стабилизации, а разрешение составляет 12 Мп. Оптический формат – 1/2,56 дюйма.

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Главная камера тоже обзавелась 48-мегапиксельной матрицей. Она поддерживает технологию Quad Bayer. Сенсор оптического формата 1/1,32 дюйма дополнен 25-мм оптикой со светосилой f/1,85. Есть PDAF и система оптической стабилизации. Наконец, в широкоугольном модуле задействован 1/2,8-дюймовый сенсор. Светосила оптики – f/2,2. ЭФР – 12 мм.

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Модели сенсоров пока что не уточняется, как и способ расчёта зума. На камере указано, что кратность приближения составляет 120x. Это значение можно получить двумя способами. Во-первых, это банально может быть кратность программного приближения. Например, в Samsung Galaxy S20 Ultra на тыльной стороне указано, что смартфон имеет 100-кратный зум. Правда, он цифровой. Во-вторых, может иметь место подмена понятий, когда кратность оптического зума вычисляется по отношению к широкоугольной камере. Так делает компания Apple, заявляя, что в её iPhone есть 4-кратный оптический зум. Точно об этом мы узнаем уже после официальной премьеры смартфона.

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Но как бы там ни было, Xiaomi Mi 10 Ultra стал лучшим камерофоном по версии DxOMark. Он получил 130 баллов. Для сравнения, Huawei P40 было присуждено на 2 пункта меньше. Герой заметки получил 142 очка за фотовозможности и 106 очков за съёмку видео. Модель Huawei заработала 140 баллов и 105 баллов соответственно.

Французы, как всегда, в список плюсов добавили широкий динамический диапазон, настройку экспозиции, точный баланс белого, цветопередачу и боке. В минусы пошли потеря детализации при нехватке света и цифровые шумы на фотографиях. Что касается съёмки видео, тут к недостаткам были причислены артефакты и ограниченный динамический диапазон. К слову, флагман получил поддержку записи роликов в форматах 4K UHD с частотой до 60 к/сек и в 8K UHD при 30 к/сек.

Отметим, что Xiaomi Mi 10 Ultra стал лидером во многих подкатегориях. Например, съёмку ночью оценили в 72 балла, широкоугольную камеру – в 53 балла, а портретный режим – в 75 баллов. Также новинка лидирует в таких подкатегориях, как «Зум» (117), «Цветопередача» (91) и «Экспозиция и контрастность» (99).