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Недавно мы писали о том, что Xiaomi Mi MIX 2S и Mi MIX 3 получили стабильную версию MIUI 12 на базе операционной системы Android 10. Обе модели были анонсированы в 2018 году. Сейчас китайский производитель официально объявил о старте распространения глобальной прошивки MIUI 12 ещё для одного смартфона двухлетней давности. Речь идёт о Pocophone F1.

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Модель была анонсирована в Индии 22 августа 2018 года в качестве самого доступного решения на флагманском 10-нанометровом процессоре Snapdragon 845. Смартфон поступил в продажу по цене от 300 долларов за модификацию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo и модифицированной прошивкой MIUI.

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Программная оболочка MIUI 12 проходит под номером v12.0.0.3.QEJMIXM. В настоящее время глобальная версия доступна исключительно участникам программы бета-тестирования Mi Pilot и распространяется «по воздуху». Ссылка на скачивание архива для установки в ручном режиме через Recovery тоже имеется, но пока что нет никаких гарантий в том, что система будет функционировать нормально. Загрузить файл можно тут.

Напомним, что у Pocophone F1 есть немало компромиссов. Да, он получит топовый процессор и аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мА*ч, но чтобы цена осталась на уровне 300-350 долларов, когда стоимость других флагманов 2018 года стартовала с 450 долларов, китайской компании пришлось срезать углы.

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Смартфон заключён в пластиковый корпус и не имеет чипа NFC. Есть также версия с 8 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем на 256 ГБ, которая получила корпус из кевлара, а цена составила 415 долларов на старте продаж в Индии. На лицевой стороне установлен не самый качественный жидкокристаллический дисплей формата Full HD+. Он имеет широкий вырез и диагональ 6,18 дюйма.

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Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 5 Мп. В главном модуле установлена популярная в 2018 году матрица Sony IMX363 оптического формата 1/2,55 дюйма с размером пикселя 1,4 мкм. На старте продаж Pocophone F1 имел много проблем программного характера. Смартфон запускал далеко не все популярные игры и не мог воспроизводить видео в формате HD в сервисах потокового вещания вроде Netflix. Но со временем китайские программисты все эти проблемы решали, выпуская более новые версии прошивки. Одна из таких принесла поддержку съёмки видео в разрешении 4K Ultra HD с кадровой частотой 60 к/сек, а также добавила возможность снимать замедленные ролики в Full HD при 240 к/сек и в HD при 960 к/сек.

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Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. На борту есть адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi 5. Также стоит отметить радиоприёмник, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт и биометрический сенсор, установленный на тыльной панели вместе с основной камерой.