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Компания Xiaomi приступила к распространению программного обеспечения MIUI 12 для двух старых флагманских моделей. Речь идёт о смартфонах Xiaomi Mi MIX 2S и Mi MIX 3, которые были анонсированы в 2018 году. Для обоих флагманов пока что доступна только китайская стабильная версия прошивки.

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Апдейт приходит «по воздуху» и рассылается не на все смартфоны. ОTA-обновление для Xiaomi Mi MIX 2S проходит под номером v12.0.1.0.QDGCNXM, а его размер составляет около 800 МБ. Если вы хотите сейчас опробовать свежую версию прошивки, можете скачать архив для установки через режим восстановления. Для этого нажмите тут.

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Для Xiaomi Mi MIX 3 выпущена версия MIUI 12.0.1.0.QEECNXM размером 825 МБ. Увы, её пока что нельзя установить в ручном режиме. На момент написания материала ссылки на архив отсутствуют. Отметим, что прошивка построена на базе операционной системы Android 10, а поскольку она ориентирована на китайский рынок, сервисы Google и русский язык не предусмотрены.

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Напомним, что оба флагмана оборудованы 10-нанометровым не ускоренным процессором Qualcomm Snapdragon 845, которым были оснащены практически все топовые смартфоны на ОС Android двухлетней давности. Пиковая частота составила 2,8 ГГц. В 2018 году была выпущена специальная версия однокристальной системы с частотой 2,96 ГГц для ASUS ROG Phone первого поколения. Каждая модель имеет свои фишки. Например, в Xiaomi Mi MIX 2S есть керамический корпус и 5-мегапиксельная фронтальная камера, установленная не вверху лицевой стороны, как мы привыкли, а в нижней её части.

Xiaomi Mi MIX 3 отличается форм-фактором. Флагман оказался слайдером, причём первым и единственным в ассортименте китайской компании, если не считать версию с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Она была анонсирована в начале 2019 года на выставке Mobile World Congress и позаимствовала всё у 4G-варианта, кроме Snapdragon 845. Его место занял более новый 7-нанометровый чипсет Snapdragon 855, дополненный модемной платой Snapdragon X52.

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Xiaomi Mi MIX 3

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Флагманы 2018 года имеют основную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп, которая была одной из лучших на то время по версии DxOMark, и поддерживает запись видео в 4K UHD. В главном модуле установлен топовый датчик изображения Sony IMX363. Из общего отметим NFC, Bluetooth 5 / Wi-Fi, двухчастотный GPS, поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной по стандарту Qi, а также отсутствие разъёма для наушников и тыльный сканер отпечатков пальцев.

Слайдер Xiaomi Mi MIX 3 оснащён 6,39-дюймовой панелью Super AMOLED диагональю 6,39 дюйма с разрешением FHD+ и стеклом Gorilla Glass 5. На борту предусмотрено до 10 ГБ оперативной памяти, что несколько дней было рекордном рынка, пока не появились смартфоны с 12 ГБ ОЗУ. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 3200 мА*ч.

Xiaomi Mi MIX 2S

В Xiaomi Mi MIX 2S применяется матрица IPS, которую прикрывает стекло Gorilla Glass четвёртого поколения. Диагональ составляет 5,99 дюйма. Под капотом предусмотрено до 256 ГБ постоянной и до 8 ГБ оперативной памяти, а питание смартфону обеспечивает встроенный аккумулятор на 3200 мА*ч.