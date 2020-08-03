Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новая версия MIUI 12 стала доступна для 36 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO

[ ] для раздела Блоги
+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Xiaomi 3 августа 2020 года выпустила очередное регулярное обновление. На этот раз его получило 36 смартфонов производителя из Поднебесной. Весь список и ссылки на скачивание – в таблице в конце данного материала.

реклама

Для установки обновления нужно использовать сторонний Recovery. Так как речь идёт о закрытой бета-версии, рекомендуется сделать резервную копию данных. Кроме того, не стоит забывать об отсутствии русского языка и сервисов Google.

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Почти все смартфоны из списка получили свежую версию программного обеспечения с операционной системой Android 10 в основе. Исключениями стали только флагманы 2020 года. Это четыре модели: Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, POCO F2 Pro и Redmi K30 Pro 5G. Также в нынешнем году были анонсированы Xiaomi Mi 10 Youth и POCO X2, но они получили MIUI 12 с Android 10. А вот Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G остались без апдейта, как и всё семейство Redmi Note 9.

22 модели из 36 были представлены в 2019 году. Сюда вошли семейства Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi CC9, Xiaomi Mi Note 10, Redmi K20, Redmi K30, Redmi Note 7 и Redmi Note без версии T. Ещё восемь смартфонов, получивших закрытую версию MIUI 12.2020.08.03, родом из 2018 года. Это Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi MIX 3 и семейство Xiaomi Mi 8 за исключением флагмана Explorer Edition.

реклама

Также любопытно то, что 35 телефонов работают на базе однокристальных систем Qualcomm серий Snapdragon 600, Snapdragon 700 и Snapdragon 800. Лишь одна модель несёт на борту процессор компании MediaTek – Redmi Note 8 Pro, получившая Helio G90T.
Устройство
Процессор
Android
Загрузить прошивку
2018
1
Xiaomi Mi 8
Snapdragon 845
Android 10
2
Xiaomi Mi 8 Pro
Snapdragon 845
3
Xiaomi Mi 8 UD
Snapdragon 845
4
Xiaomi Mi 8 Youth
Snapdragon 660
5
Xiaomi Mi 8 Lite
Snapdragon 660
6
Xiaomi Mi 8 SE
Snapdragon 710
7
Xiaomi Mi Max 3
Snapdragon 636
8
Xiaomi Mi MIX 3
Snapdragon 845
2019
1
Xiaomi Mi Note 10 Pro
Snapdragon 730G
Android 10
2
Xiaomi Mi Note 10
Snapdragon 730G
3
Xiaomi Mi 9
Snapdragon 855
4
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
Snapdragon 855+
5
Xiaomi Mi 9 Lite
Snapdragon 710
6
Xiaomi Mi 9 SE
Snapdragon 712
7
Xiaomi Mi 9T
Snapdragon 730
8
Xiaomi Mi 9T Pro
Snapdragon 855
9
Xiaomi Mi CC9
Snapdragon 710
10
Xiaomi Mi CC9e
Snapdragon 665
11
Xiaomi Mi CC9 Pro
Snapdragon 730G
12
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
Snapdragon 730G
13
Xiaomi Mi CC9 Meitu
Snapdragon 710
14
Redmi K20
Snapdragon 730
15
Redmi K20 Pro
Snapdragon 855
16
Redmi K30 4G
Snapdragon 730G
17
Redmi K30 5G
Snapdragon 765G
18
Redmi Note 7
Snapdragon 660
19
Redmi Note 7 Pro
Snapdragon 675
20
Redmi Note 8 Pro
Helio G90T
21
Redmi Note 7S
Snapdragon 660
22
Redmi Note 8
Snapdragon 665
2020
1
Xiaomi Mi 10
Snapdragon 865
Android 11
2
Xiaomi Mi 10 Pro
Snapdragon 865
3
Xiaomi Mi 10 Youth
Snapdragon 765G
Android 10
4
Redmi K30 Pro 5G
Snapdragon 865
Android 11
5
POCO X2
Snapdragon 730G
Android 10
6
POCO F2 Pro
Snapdragon 865
Android 11
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
13
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
37
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
15
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
16
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
11
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Apex
16

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 37
Презентация игрового смартфона ROG Phone 3
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Cyberpunk 2077 может разочаровать миллионы геймеров, не дотянув до Геральта из Риви из The Witcher 3
32
Sony готовит двухпроцессорную модель PlayStation 5 Pro – в 2 раза больше памяти и производительность 4К@60fps в любых играх
68
Представлены две оптимальные сборки быстрых игровых ПК для Cyberpunk 2077 от экспертов Рcgamesn
52
Наиболее полная информация о настольных процессорах Ryzen 4000-й серии – производительность, линейка и сроки выхода
86
Официальная цена флагмана HUAWEI P40 Pro снизилась на 40 000 рублей – продвинутая камера и быстрый процессор в самом сбалансированном смартфоне 2020 года
8
Активация новой технологии NVIDIA – Dynamic Boost позволяет увеличить производительность видеокарты до 15% – результаты тестирования в 3DMark от Zol
22
Самая ожидаемая видеокарта 2020 года – Big Navi от AMD может получить мощность от 17,5 TFLOP, оказавшись гораздо быстрее GeForce RTX 3090
22
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti – наиболее актуальная информация – сроки выхода, производительность, цены и технические характеристики
24
Xiaomi Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – Snapdragon 720G, NFC, до 128 ГБ памяти, 64-Мп камера и аккумулятор на 5020 мА*ч
+
Redmi 5 и Redmi 7 пополнили список устройств Xiaomi на базе Paranoid Android Quartz 4
1
В России значительно подорожали PC-версии некоторых AAA-игр от Ubisoft
66
19 смартфонов Xiaomi осенью получат MIUI 12 на Android 11
1
Новое дополнение для The Witcher 3 улучшило текстуры лиц ведьмаков
8
Microsoft Flight Simulator уже успел стать лидером продаж в Steam
1
Немецкий реванш Comet Lake: процессор Intel Core i7-10700K вошёл в десятку самых популярных
19
EA Sports обеспокоилась деньгами своих игроков
12
Энтузиаст добавил в Witcher 3 трассировку лучей значительно улучшив визуальные эффекты – инструкция с пояснениями от автора модификации
9
10 смартфонов Xiaomi и OnePlus уже могут быть обновлены до Android 11 – список и названия моделей
4
Критическая уязвимость в операционных системах семейства Linux и других
16
Xiaomi Mi 10 рекордно подешевел – цена флагмана 2020 года на Snapdragon 865 со 108-Мп камерой упала на 415 долларов
2

Популярные статьи

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Я все ещё покупаю процессоры Intel
239
Собираем недорогой игровой компьютер на новом хите от AMD — Ryzen 3 3100
102
Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
49
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
129
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть вторая
10
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
60
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
37
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
13
Ставим точку в споре о выборе 16 или 32 Гб памяти в 2020 году
7

Сейчас обсуждают

Янчик Петрова
18:40
точно он! знатно накинул на вентилятор
Собираем недорогой игровой компьютер на новом хите от AMD — Ryzen 3 3100
ZrZ
18:39
Да плевать на этих подпевал хуанговских (GIMPWorks, обычно имеющийся в этих играх, передавал привет).
В России значительно подорожали PC-версии некоторых AAA-игр от Ubisoft
Dmitry Mitry
18:39
Сильно зависит от производителя. Я карты AMD всегда беру Сапфир, нвидию от гигабайта
Флагманская GeForce RTX 2080 Ti ломается гораздо чаще других – статистика возвратов по 120 000 видеокартам AMD Radeon и NVIDIA GeForce от Mindfactory
сергей петров
18:37
Сам возвращал 5700хт - гул вентиляторов и питание дросселей от хфх достали. Ну и фпс скакал как олень. Доложил и взял 2070 супер от гнилобайта - самую дишмановскую - вообще забыл что она там гудит.
В Германии видеокарты семейства AMD Radeon RX 5700 чаще других возвращаются в магазин
Muhammad
18:36
Бывает человек ошибся, работы много
PES 6 с динозаврами и страусами
Muhammad
18:34
Модератор в новости кинул, а так это статья
PES 6 с динозаврами и страусами
SATelit
18:34
Зелот опять Zen2 за Zen 3 выдаёт? Бедные фанатики...
Наиболее полная информация о настольных процессорах Ryzen 4000-й серии – производительность, линейка и сроки выхода
ZrZ
18:34
"Флагманская GeForce RTX 2080 Ti ломается гораздо чаще других – статистика возвратов по 120 000 видеокартам AMD Radeon и NVIDIA GeForce от Mindfactory" Zelot, вернуть карту могут не только из-за того...
Флагманская GeForce RTX 2080 Ti ломается гораздо чаще других – статистика возвратов по 120 000 видеокартам AMD Radeon и NVIDIA GeForce от Mindfactory
Kasyan
18:34
Слимка не сильно греется в отличии от прошки, нужно только периодически чистить от пыли.
Производительность гибридных процессоров AMD Ryzen 4000G (Renoir) страдает от ограничения TDP в 65 Вт
LorDex
18:33
Там 2 модели палита и МСИ лайтнинг дали по 11%. С палитом, наверное всё же история с браком т.к. к этому производителю на просторах часто претензии в части качества отдельных моделей. А вот МСИ удивил...
В Германии видеокарты семейства AMD Radeon RX 5700 чаще других возвращаются в магазин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем