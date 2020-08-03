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Китайская компания Xiaomi 3 августа 2020 года выпустила очередное регулярное обновление. На этот раз его получило 36 смартфонов производителя из Поднебесной. Весь список и ссылки на скачивание – в таблице в конце данного материала.

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Для установки обновления нужно использовать сторонний Recovery. Так как речь идёт о закрытой бета-версии, рекомендуется сделать резервную копию данных. Кроме того, не стоит забывать об отсутствии русского языка и сервисов Google.

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Почти все смартфоны из списка получили свежую версию программного обеспечения с операционной системой Android 10 в основе. Исключениями стали только флагманы 2020 года. Это четыре модели: Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, POCO F2 Pro и Redmi K30 Pro 5G. Также в нынешнем году были анонсированы Xiaomi Mi 10 Youth и POCO X2, но они получили MIUI 12 с Android 10. А вот Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G остались без апдейта, как и всё семейство Redmi Note 9.

22 модели из 36 были представлены в 2019 году. Сюда вошли семейства Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi CC9, Xiaomi Mi Note 10, Redmi K20, Redmi K30, Redmi Note 7 и Redmi Note без версии T. Ещё восемь смартфонов, получивших закрытую версию MIUI 12.2020.08.03, родом из 2018 года. Это Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi MIX 3 и семейство Xiaomi Mi 8 за исключением флагмана Explorer Edition.

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Также любопытно то, что 35 телефонов работают на базе однокристальных систем Qualcomm серий Snapdragon 600, Snapdragon 700 и Snapdragon 800. Лишь одна модель несёт на борту процессор компании MediaTek – Redmi Note 8 Pro, получившая Helio G90T.