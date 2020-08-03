Новая версия MIUI 12 стала доступна для 36 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO
Китайская компания Xiaomi 3 августа 2020 года выпустила очередное регулярное обновление. На этот раз его получило 36 смартфонов производителя из Поднебесной. Весь список и ссылки на скачивание – в таблице в конце данного материала.
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Для установки обновления нужно использовать сторонний Recovery. Так как речь идёт о закрытой бета-версии, рекомендуется сделать резервную копию данных. Кроме того, не стоит забывать об отсутствии русского языка и сервисов Google.
Почти все смартфоны из списка получили свежую версию программного обеспечения с операционной системой Android 10 в основе. Исключениями стали только флагманы 2020 года. Это четыре модели: Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, POCO F2 Pro и Redmi K30 Pro 5G. Также в нынешнем году были анонсированы Xiaomi Mi 10 Youth и POCO X2, но они получили MIUI 12 с Android 10. А вот Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G остались без апдейта, как и всё семейство Redmi Note 9.
22 модели из 36 были представлены в 2019 году. Сюда вошли семейства Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi CC9, Xiaomi Mi Note 10, Redmi K20, Redmi K30, Redmi Note 7 и Redmi Note без версии T. Ещё восемь смартфонов, получивших закрытую версию MIUI 12.2020.08.03, родом из 2018 года. Это Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi MIX 3 и семейство Xiaomi Mi 8 за исключением флагмана Explorer Edition.
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Также любопытно то, что 35 телефонов работают на базе однокристальных систем Qualcomm серий Snapdragon 600, Snapdragon 700 и Snapdragon 800. Лишь одна модель несёт на борту процессор компании MediaTek – Redmi Note 8 Pro, получившая Helio G90T.
|
№
|
Устройство
|
Процессор
|
Android
|
Загрузить прошивку
|
2018
|
1
|
Xiaomi Mi 8
|
Snapdragon 845
|
Android 10
|
2
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
Snapdragon 845
|
3
|
Xiaomi Mi 8 UD
|
Snapdragon 845
|
4
|
Xiaomi Mi 8 Youth
|
Snapdragon 660
|
5
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
Snapdragon 660
|
6
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
Snapdragon 710
|
7
|
Xiaomi Mi Max 3
|
Snapdragon 636
|
8
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
Snapdragon 845
|
2019
|
1
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
Snapdragon 730G
|
Android 10
|
2
|
Xiaomi Mi Note 10
|
Snapdragon 730G
|
3
|
Xiaomi Mi 9
|
Snapdragon 855
|
4
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
Snapdragon 855+
|
5
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
Snapdragon 710
|
6
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
Snapdragon 712
|
7
|
Xiaomi Mi 9T
|
Snapdragon 730
|
8
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
Snapdragon 855
|
9
|
Xiaomi Mi CC9
|
Snapdragon 710
|
10
|
Xiaomi Mi CC9e
|
Snapdragon 665
|
11
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
Snapdragon 730G
|
12
|
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
|
Snapdragon 730G
|
13
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
Snapdragon 710
|
14
|
Redmi K20
|
Snapdragon 730
|
15
|
Redmi K20 Pro
|
Snapdragon 855
|
16
|
Redmi K30 4G
|
Snapdragon 730G
|
17
|
Redmi K30 5G
|
Snapdragon 765G
|
18
|
Redmi Note 7
|
Snapdragon 660
|
19
|
Redmi Note 7 Pro
|
Snapdragon 675
|
20
|
Redmi Note 8 Pro
|
Helio G90T
|
21
|
Redmi Note 7S
|
Snapdragon 660
|
22
|
Redmi Note 8
|
Snapdragon 665
|
2020
|
1
|
Xiaomi Mi 10
|
Snapdragon 865
|
Android 11
|
2
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
Snapdragon 865
|
3
|
Xiaomi Mi 10 Youth
|
Snapdragon 765G
|
Android 10
|
4
|
Redmi K30 Pro 5G
|
Snapdragon 865
|
Android 11
|
5
|
POCO X2
|
Snapdragon 730G
|
Android 10
|
6
|
POCO F2 Pro
|
Snapdragon 865
|
Android 11
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