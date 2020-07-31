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Xiaomi Redmi K30 Ultra получит Dimensity 1000+, 64-Мп камеру и 512 ГБ встроенной памяти

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Китайская компания Xiaomi пополнит семейство Redmi K30 ещё одной моделью. Она будет называться Redmi K30 Ultra, а премьера состоится уже на следующей неделе. Стоимость смартфона пока что не уточняется, но технические характеристики уже были опубликованы на сайте китайского сертификационного бюро TENAA.

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Грядущая новинка получит мобильный процессор MediaTek Dimensity 1000+. 7-нанометровая система-на-кристалле дебютировала 19 мая текущего года в составе смартфона iQOO Z1. Чипсет имеет ядра Cortex-A77 и Cortex-A55 с частотой 2,6 ГГц и 2 ГГц соответственно. Графикой занимается ускоритель ARM Mali-G77 MC9.

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Чипсет будет работать в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя составит 512 ГБ в топовой модификации. Также производителем будут предусмотрены две более скромные версии – с 256 ГБ и со 128 ГБ постоянной памяти. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 4400 мА*ч или 4500 мА*ч.

В базе данных китайского регуляторного органа также появились фотографии Redmi K40 Ultra. Их вы можете видеть выше. Судя по изображениям, смартфон получит выдвижную фронтальную камеру и OLED-панель со встроенным сканером отпечатков пальцев. Диагональ экрана составит 6,67 дюйма. Формат – Full HD+.

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В основной камере мы увидим два модуля разрешением 8 Мп, а также по одному 20-мегапиксельному и 64-мегапиксельному сенсору. Фронталка получит датчик на 20 Мп. Из прочего остаётся отметить размеры 163,3 х 75,4 х 9,1 мм, вес 213 граммов, чип NFC и операционную систему Android 10 с программной надстройкой MIUI 12.

Напомним, что семейство Xiaomi Redmi K30 включает шесть моделей. В начале декабря прошлого года были анонсированы Redmi K30 4G на Snapdragon 730G и Redmi K30 на Snapdragon 765G. Уже в этом году появились Redmi K30i 5G и Redmi K30 Racing 5G тоже на Snapdragon 765G. Флагманами линейки являются Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom со Snapdragon 865 под капотом.

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