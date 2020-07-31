Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi пополнит семейство Redmi K30 ещё одной моделью. Она будет называться Redmi K30 Ultra, а премьера состоится уже на следующей неделе. Стоимость смартфона пока что не уточняется, но технические характеристики уже были опубликованы на сайте китайского сертификационного бюро TENAA.

реклама

Грядущая новинка получит мобильный процессор MediaTek Dimensity 1000+. 7-нанометровая система-на-кристалле дебютировала 19 мая текущего года в составе смартфона iQOO Z1. Чипсет имеет ядра Cortex-A77 и Cortex-A55 с частотой 2,6 ГГц и 2 ГГц соответственно. Графикой занимается ускоритель ARM Mali-G77 MC9.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Чипсет будет работать в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя составит 512 ГБ в топовой модификации. Также производителем будут предусмотрены две более скромные версии – с 256 ГБ и со 128 ГБ постоянной памяти. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 4400 мА*ч или 4500 мА*ч.

В базе данных китайского регуляторного органа также появились фотографии Redmi K40 Ultra. Их вы можете видеть выше. Судя по изображениям, смартфон получит выдвижную фронтальную камеру и OLED-панель со встроенным сканером отпечатков пальцев. Диагональ экрана составит 6,67 дюйма. Формат – Full HD+.

реклама

В основной камере мы увидим два модуля разрешением 8 Мп, а также по одному 20-мегапиксельному и 64-мегапиксельному сенсору. Фронталка получит датчик на 20 Мп. Из прочего остаётся отметить размеры 163,3 х 75,4 х 9,1 мм, вес 213 граммов, чип NFC и операционную систему Android 10 с программной надстройкой MIUI 12.

Напомним, что семейство Xiaomi Redmi K30 включает шесть моделей. В начале декабря прошлого года были анонсированы Redmi K30 4G на Snapdragon 730G и Redmi K30 на Snapdragon 765G. Уже в этом году появились Redmi K30i 5G и Redmi K30 Racing 5G тоже на Snapdragon 765G. Флагманами линейки являются Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom со Snapdragon 865 под капотом.